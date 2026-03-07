От ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека

В результате ударов украинских БПЛА в Курской области ранены четыре жителя

Tекст: Тимур Шайдуллин

В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Курской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мax.ru.

«В результате атак в деревне Лещиновка Глушковского района пострадала женщина... В посёлке Хомутовка Хомутовского района пострадали три человека, осколками посечены кузов и остекление двух автомобилей, повреждено остекление двух окон, входная дверь и фасад магазина», – сообщил Хинштейн.

По его словам, все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Также в результате нападения были повреждены автомобили и здания, в том числе магазин в Хомутовке. Власти продолжают оценивать ущерб и оказывают поддержку жителям пострадавших населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что над территорией области российские силы ПВО сбили шесть украинских дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства российской ПВО за прошлую ночь сбили 124 украинских беспилотника над разными российскими регионами.

Накануне Хинштейн сообщал, что две жительницы Суджанского района Курской области вернулись домой после обмена, который прошел при участии президента Белоруссии.



