OpenAI сообщил о внедрении функции прогнозирования возраста в ChatGPT

Tекст: Катерина Туманова

«Чтобы помочь подросткам освоиться в ChatGPT в соответствии с их возрастом, мы используем сигналы для определения того, принадлежит ли учетная запись кому-либо младше 18 лет», – сообщается в релизе компании.

Система проверяет поведенческие модели и информацию об учетной записи, включая возраст учетной записи, типичное время использования и заявленный возраст пользователя, чтобы определить, не является ли пользователь младше 18 лет.

Когда система идентифицирует потенциального несовершеннолетнего, ChatGPT автоматически применяет дополнительные меры защиты, направленные на ограничение доступа к конфиденциальному контенту, такому как графические изображения насилия, вирусные рассылки, которые могут способствовать вредному поведению, сексуальным или насильственным ролевым играм, изображениям членовредительства и контенту, пропагандирующему экстремальные стандарты красоты, пишет порта Investing.com

Пользователи, которые были ошибочно идентифицированы смогут подтвердить свой возраст, отправив селфи через Persona, безопасную службу проверки личности. Этот процесс можно запустить через меню настроек учетной записи.

Компания заявила, что меры защиты основаны на выводах экспертов и научной литературе по развитию детей с особым вниманием к тому, как подростки воспринимают риск, контролируют импульсы, реагируют на влияние сверстников и регулируют эмоции.

Родители могут настроить работу детей-подростков с помощью родительского контроля, включая установку часов тишины, управление такими функциями, как запоминание или обучение модели, а также получение уведомлений при обнаружении признаков острого расстройства.

OpenAI планирует внедрить систему прогнозирования возраста в Европейском союзе в ближайшие недели, чтобы учесть региональные требования.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Bloomberg сообщало, что OpenAI обошла SpaceX и стала самой дорогой частной компанией мира. В ноябре 2025 года компания OpenAI обновила свою политику, расширив ограничения на использование чат-бота ChatGPT для консультаций, требующих лицензии.

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что снятие ограничений на «контент для взрослых» в чат-боте ChatGPT соответствует политике компании по расширению свободы использования искусственного интеллекта.







