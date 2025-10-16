Глава OpenAI заявил о допустимости эротического контента в ChatGPT

Альтман: Эротический контент в ChatGPT не противоречит политике компании

Tекст: Мария Иванова

«Мы уделяем серьезное внимание тому, чтобы обращаться со взрослыми людьми как со взрослыми. Так как ИИ становится все более значимым в жизни людей, существенная часть нашей миссии – дать людям свободу использовать ИИ, как они хотят», – написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечает ТАСС.

При этом Альтман подчеркнул, что компания уделяет приоритетное внимание безопасности контента, а не «свободе использования ИИ» подростками.

Он заметил, что, как и раньше, чат-бот не будет давать советы, которые могут причинить вред человеку, а также особым образом будет взаимодействовать с людьми, имеющими психологические проблемы.

Глава OpenAI заметил, что ChatGPT – не полиция нравов, однако будет отделять контент «только для взрослых» так же образом, как это принято делать в обществе.

Ранее Альтман написал на своей странице, что в декабре компания выпустит новую версию ChatGPT, более приближенную к человеку по манере общения, в которой будет «больше вещей, вроде эротики, для прошедших верификацию взрослых».

