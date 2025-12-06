Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
Новый саркофаг, построенный для изоляции разрушенного энергоблока Чернобыльской АЭС, перестал выполнять свои основные функции по обеспечению безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МАГАТЭ.
«Миссия подтвердила, что новый саркофаг утратил свои основные функции обеспечения безопасности, но также обнаружила, что его несущие конструкции или системы мониторинга не получили необратимых повреждений», – говорится в сообщении МАГАТЭ.
В агентстве подчеркнули, что необходимо продолжить работы по восстановлению и дальнейшей защите конструкции.
