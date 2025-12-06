Путин и Жапаров обсудили перспективы укрепления сотрудничества России и Киргизии

Tекст: Вера Басилая

Телефонный разговор Путина и Жапарова состоялся 6 декабря, передает ТАСС.

Во время беседы Владимир Путин и Садыр Жапаров подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества и выразили уверенность в положительном будущем отношений между Россией и Киргизией, сообщила пресс-служба киргизского президента.

Стороны отметили, что планируют поддерживать регулярные взаимные визиты на высшем уровне в ближайшее время. Лидеры уверены, что такие встречи внесут вклад в дальнейшее развитие плодотворного взаимодействия между странами.

Напомним, Владимир Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября.

В рамках визита Путин провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.