Путин и Жапаров обсудили перспективы укрепления сотрудничества России и Киргизии
Президенты России Владимир Путин и Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора отметили важность продолжения диалога и договорились способствовать развитию двусторонних отношений.
Телефонный разговор Путина и Жапарова состоялся 6 декабря, передает ТАСС.
Во время беседы Владимир Путин и Садыр Жапаров подчеркнули важность развития двустороннего сотрудничества и выразили уверенность в положительном будущем отношений между Россией и Киргизией, сообщила пресс-служба киргизского президента.
Стороны отметили, что планируют поддерживать регулярные взаимные визиты на высшем уровне в ближайшее время. Лидеры уверены, что такие встречи внесут вклад в дальнейшее развитие плодотворного взаимодействия между странами.
Напомним, Владимир Путин находился в Бишкеке с 25 по 27 ноября.
В рамках визита Путин провел официальные переговоры с Садыром Жапаровым, а также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и принял участие в саммите ОДКБ.