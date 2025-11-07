Двух водителей оштрафовали за проезд электромобилей по Крымскому мосту

Tекст: Катерина Туманова

«В период с 3 по по 7 ноября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края к административной ответственности привлечено два водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП России (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)», – сообщили ТАСС в краевом главке полиции.

Там уточнили, что санкции данной части статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа.

Напомним, ограничение на проезд электромобилей и гибридов введено по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту этих видов транспорта. Причиной стали рекомендации Антитеррористической комиссии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Крымский мост закрыли с 3 ноября для электромобилей и гибридных авто.