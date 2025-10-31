Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Крымский мост закрыли для электромобилей и гибридных авто
Глава Крыма Сергей Аксенов, опираясь на рекомендации силовых и правоохранительных структур, решил ввести запрет на движение электромобилей и гибридных авто на Крымском мосту со стороны Крыма.
Ограничение вступает в силу с 00.00 3 ноября 2025 года и будет действовать до особого распоряжения. Запрет касается участка автодороги А-290 Новороссийск – Керчь от отметки 162+931 км до 145+400 км в направлении Керченского моста со стороны Крыма.
«В целях обеспечения безопасности принято решение о введении временного ограничения движения гибридных транспортных средств и электромобилей на участке автомобильной дороги федерального значения», – говорится в сообщении Аксенова в Telegram-канале.
Въезд на мост разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Для грузового транспорта доступны маршруты через новые территории или Керченскую паромную переправу.
В администрации Краснодарского края уточнили, что аналогичные меры со стороны Кубани связаны с исполнением антитеррористических требований, передает РИА «Новости».
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту для электромобилей и гибридных авто.