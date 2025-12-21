Tекст: Ольга Иванова

Португалия выделит на Украину 50 млн евро по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), пишет РИА «Новости». Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с коллегой из Португалии Нуну Мело.

Программа PURL разработана США и странами НАТО для закупки вооружения из американских запасов для Киева за европейские средства. При этом прямой военной помощи от США инициатива не предусматривает – покупку вооружения осуществляют европейские страны, а не Вашингтон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия возьмет на себя основную часть расходов по кредитному пакету для поддержки на Украине на сумму 90 млрд евро.

Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.