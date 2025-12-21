  • Новость часаNews1: Сеул впервые за долгое время провел закрытые консультации с Россией
    Лавров поймал Каллас на чистосердечном признании об армянах
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Концерт Долиной в Туле отменили из-за «нездорового ажиотажа вокруг артистки»
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    Песков: Возможный диалог Путина и Макрона не должен превращаться в нотации
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках
    Власти Туниса задержали российско-белорусский экипаж вертолета Ми-26
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    21 декабря 2025, 16:48 • Новости дня

    Шмыгаль сообщил о выделении Португалией 50 млн евро Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Португалии приняло решение выделить Киеву значительную сумму для закупки американского оружия по программе PURL, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    Португалия выделит на Украину 50 млн евро по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), пишет РИА «Новости». Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после встречи с коллегой из Португалии Нуну Мело.

    Программа PURL разработана США и странами НАТО для закупки вооружения из американских запасов для Киева за европейские средства. При этом прямой военной помощи от США инициатива не предусматривает – покупку вооружения осуществляют европейские страны, а не Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия возьмет на себя основную часть расходов по кредитному пакету для поддержки на Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее страны Евросоюза не смогли договориться об изъятии замороженных российских активов для «репарационного кредита» киевскому режиму.

    Евросоюз решил выделить 90 млрд евро Киеву за счет займов под гарантии собственного бюджета.

    Президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и предупредил о тяжелых последствиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    21 декабря 2025, 00:53 • Новости дня
    National Interest: На Западе обиделись на слова Путина о подсвинках

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывание президента России Владимира Путина о «подсвинках» обидело представителей стран Запада, пишет National Interest.

    Как пишет National Interest, «Путин в очередной раз поиздевался над европейскими союзниками Украины». В материале подчеркнули, что такие слова российского лидера стали унизительными для ряда стран, оказывающих поддержку Киеву, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали получить выгоду от ожидаемого ими развала России. В ходе прямой линии и пресс-конференции Путин уточнил, что под этим выражением «имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы».


    20 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил украинские ПВО в разрушениях после ударов по Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил неудовлетворение работой украинской противовоздушной обороны в Одессе после разрушительных атак российской армии по энергообъектам и инфраструктуре, сообщили местные СМИ.

    Во время пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луисом Монтенегро, Владимир Зеленский обвинил лиц, ответственных за работу ПВО, в разрушениях в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Это диалог между мной и Сырским», – заявил Зеленский.

    В субботу Минобороны России сообщило о мощном ударе по энергообъектам, которые использует ВСУ, в том числе по объектам в Одессе. Компания ДТЭК отметила повреждение 20 электроподстанций в Одесском регионе.

    Ранее стало известно, что власти Украины и Молдавии разрабатывают новые транзитные маршруты после закрытия ключевого моста на трассе Одесса – Рени в результате взрывов.

    Российские войска усилили удары по инфраструктуре Одесской области, включая объекты судоходства.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    20 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    Захарова назвала испугом реакцию Украины на дрон с флагом России над Киевом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины испугались появления квадрокоптера с российским флагом в Киеве.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию киевских властей на сообщения о появлении над городом квадрокоптера с российским флагом, пишет «Комсомольская правда».

    По ее словам, украинские власти испугались и запретили даже вопросы задавать на эту тему.

    После того как в украинских СМИ появились фото и видео с дроном, Нацполиция заявила, что данная информация якобы является фейковой. По словам Захаровой, киевские чиновники предпочли не обсуждать произошедшее и сразу ограничили возможность обсуждать этот инцидент среди своих граждан.

    Позже Захарова в Telegram-канале сообщила, что в Нацполиции Украины признали, что «неидентифицированный дрон» действительно был поднят в Киеве.

    «С Праздником, с Днём работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», – отметила Захарова.

    Ранее украинские СМИ писали, что неизвестные запустили беспилотник с флагом России над центром Киева.

    20 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    Орбан назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя финансирование Киева со стороны Евросоюза, назвал спорным вопрос, кто на кого напал на Украине.

    Виктор Орбан заявил, что в украинском конфликте неясно, кто на кого напал.

    Он отметил, что европейцы обсуждают моральность помощи стране, которой приписывается роль пострадавшей, хотя она не является маленькой и уточнил, что даже неясно, кто начал конфликт, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что существует миф о том, что Западная Европа не ощутит расходов на войну, потому что впоследствии Россию обяжут выплатить «репарации». По его словам, эта версия ошибочна, поскольку финансирование Киева ложится на плечи налогоплательщиков в странах Евросоюза.

    Евросоюз согласовал предоставление Украине беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС. Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.

    Орбан разместил видеоролик с европейскими политиками и саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по изъятию российских активов открытым грабежом и пообещал ЕС возможные тяжелые последствия.

    Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.

    20 декабря 2025, 18:13 • Новости дня
    Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть
    Зеленский заявил, что соглашения по Украине может не быть
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине сейчас нет и оно может не появиться вовсе.

    На пресс-конференции с главой правительства Португалии Владимир Зеленский высказал мнение о том, что соглашения по урегулированию на Украине может не быть, передает РИА «Новости».

    По его словам, соглашения сегодня нет. «Оно есть, когда оно не только на бумаге, когда оно подписано лидерами, когда война остановлена», – заявил Зеленский.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украина может столкнуться с продолжением боевых действий в 2026 году при отсутствии мирного соглашения этой зимой.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что завершение конфликта на Украине зависит от договоренностей между Москвой и Киевом, а не Вашингтоном.

    Власти США и представители Украины планируют провести переговоры в Майами в ближайшие два дня.

    Президент России Владимир Путин на передаче  «Итоги года» подчеркнул готовность России завершить конфликт мирным путем при устранении причин кризиса и указал на отсутствие диалога по территориальному вопросу.

    21 декабря 2025, 02:16 • Новости дня
    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»

    Габбард: Россия стремится избежать более масштабного конфликта с НАТО

    Разведка США опровергла заявления Reuters о планах России «захватить Украину»
    @ кадр из видео Fox News

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет «захватить всю Украину».

    По версии Reuters, которое ссылается на шесть источников, якобы знакомых с разведданными, американская разведка считает, что Россия хочет «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией, передает РБК.

    Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой», специально публикуемой «от лица разжигателей войны». По ее словам, такие публикации подрывают усилия США по урегулированию ситуации, передает ТАСС.

    По мнению Габбард, Reuters публикует «ложный нарратив», рассчитанный на создание страха и истерии среди граждан, чтобы склонить их к поддержке эскалации конфликта, на которую, как заявила Габбард, рассчитывают НАТО и Евросоюз.

    Габбард указала, что на самом деле разведывательное сообщество США информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» обратился к генсеку НАТО Марку Рютте по поводу заявлений о якобы готовности России напасть на Европу. Путин предложил Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США. Глава государства также назвал чушью заявления о намерении России совершить нападение на Европу.

    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    20 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине

    Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где пройдут переговоры по Украине

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где вскоре начнутся переговоры по украинскому урегулированию с участием Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами, где состоятся переговоры с США по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев прибыл в Майами в субботу вечером, его кортеж уже заехал на территорию клуба.

    Со стороны США в переговорах, как ожидается, примут участие спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, а также Джаред Кушнер – предприниматель и по совместительству зять хозяина Белого дома. Встреча проходит в неформальной обстановке, на фоне продолжающихся обсуждений путей разрешения конфликта на Украине.

    Иные детали и повестка предстоящих переговоров пока не раскрываются. Ожидается, что участники обсудят возможности для продвижения мира и обсуждение условий урегулирования украинского кризиса.

    Ранее в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Утром сообщалось, что Дмитриев направился в Майами, где может состояться его встреча с представителями США.

    20 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Уничтожен участвоваший во вторжении в Курскую область капитан ВСУ

    В Сумской области уничтожен участвовавший во вторжении в Курскую область капитан ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области в результате спецоперации уничтожен капитан ВСУ Александр Соколовский, ранее воевавший в националистическом батальоне и участвовавший во вторжении в Курскую область, сообщили в силовых структурах.

    Командир роты из 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ капитан Александр Соколовский был уничтожен в Сумской области, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, он принимал участие во вторжении на территорию Курской области. Собеседник агентства пояснил, что Соколовский был добровольцем с начала так называемой антитеррористической операции на Украине, воевал в составе нацбата «Днепр» и был ликвидирован на теткинско-глушковском направлении.

    Также, как сообщили в силовых структурах, командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Владимир Фокин проводит «чистку» среди офицеров, отправляя неугодных на штурмовые позиции.

    Фокин, по данным силовых структур, вместо решения проблем бригады, занимается саморекламой, введением ритуалов и продвижением своих родственников на высокие должности. Офицерские места, освободившиеся в результате этих «чисток», отдаются бойцам из запрещенного в России формирования «Азов».

    Ранее отмечалось, что после назначения Фокина командиром 125-й бригады, он дистанцировался от управления подразделением и больше времени уделял соцсетям и самопиару.

    В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ внедрили фашистское приветствие после назначения новым командиром майора Владимира Фокина.

    21 декабря 2025, 05:47 • Новости дня
    Зеленский заявил, что союзники Киева «придерживают ракеты ПВО»

    Зеленский: Союзники Киева начали придерживать ракеты ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд стран, оказывающих Украине военную помощь, стал «придерживать ракеты ПВО», на поставки которых рассчитывает Украина, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Честно скажу, в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Он отметил, что сейчас Киев не может получить необходимый для себя объем ракет. Зеленский особо подчеркнул потребность в ракетах для американских систем Patriot PAC-3, которые США ежегодно производят в количестве 55-60 единиц.

    Он не стал рассказывать, какие конкретно страны замедлили поставки, но отметил, что ряд европейских государств делает это, чтобы сохранить собственные резервы ракет для своей безопасности.

    Зеленский также сказал, что Киев просит у западных стран лицензии на производство систем ПВО и боеприпасов к ним на территории Украины, однако партнеры такие лицензии не предоставляют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о неудовлетворительной работе украинской противовоздушной обороны в Одессе после атак российской армии. Зеленский признал, что Киев не сможет самостоятельно содержать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий без поддержки западных стран.

    21 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung заявила об изоляции Мерца из-за позиции по российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по замороженным российским активам, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, в последние недели разные участники обсуждения – от Euroclear, где хранятся основные блокированные суммы, до Европейского центрального банка, а также от Вашингтона до Пекина – все чаще высказывали предостережения в адрес Берлина и Европы, передает ТАСС.

    В тексте говорится, что канцлер до последнего пытался нахваливать преимущества фактической экспроприации российских средств, при этом недооценивая риски такого шага. «Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», – пишет издание.

    Кроме того, отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее поддерживавшая Мерца, начала дистанцироваться от него по мере того, как изоляция канцлера становилась очевидной. По мнению автора публикации, Мерц оказался в проигрыше, сделав ставку на экспроприацию российских активов, и в результате потерпел явное политическое поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    21 декабря 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
    ВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения российских группировок войск за сутки добились продвижения на нескольких направлениях, уничтожили свыше 1200 украинских военных и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    Российские подразделения продолжают наступление и наносят поражения украинским войскам на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    На Сумском и Харьковском направлениях российская группировка «Север» улучшила тактическое положение, атаковав формирования егерской бригады ВСУ в районе Рыжевки и Алексеевки, а также подразделения мотопехотной и трех механизированных бригад у Красноярского, Тернового и Волчанских Хуторов. В этих боях ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей.

    Группировка «Запад» продвинулась вперед на переднем крае в районах Подол, Купянска-Узлового, Лесной Стенки, Ковшаровки и других населенных пунктов в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. По информации из сообщения, были уничтожены до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер Senator (Канада), 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    На южном направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, поразили технику и личный состав инженерной, горно-штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Константиновки и других населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 человек, бронетранспортер M113 и бронеавтомобиль Stryker производства США, 11 автомобилей и др.

    Группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных украинских формирований в Димитрове и зачистку Родинского в ДНР. Было нанесено поражение личному составу и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной и других бригад ВСУ. Зафиксированы потери ВСУ: более 455 военнослужащих, танки Abrams (США) и Leopard (Германия), две боевые бронированные машины, четыре пикапа и артиллерия.

    Подразделения Восточной группировки продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и атаковали подразделения в пяти населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей. Потери ВСУ превысили 245 военнослужащих, уничтожены шесть бронированных машин, автомобили, 155-мм гаубица М198 (США) и склад материальных средств.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по механизированной бригаде и бригаде теробороны у Орехова и Преображенки, уничтожила до 40 военнослужащих, боевую машину, танк, артиллерию, а также радиоэлектронное и радиолокационное оборудование.

    В Минобороны также сообщили о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и логистики, местам дислокации ВСУ, а также уничтожении 29 беспилотников за сутки.

    С начала СВО на Украине, согласно данным ведомства, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 104 тыс. беспилотников, 640 зенитных комплексов, 26 637 танков и других бронированных машин, а также десятки тысяч артиллерийских орудий и спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в районе Высокого на Сумском направлении взяла в плен 13 военнослужащих ВСУ, включая командира роты.

    Российские войска освободили поселок Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. «Северяне» за сутки продвинулись на Сумском направлении на 950 метров.

    20 декабря 2025, 22:28 • Новости дня
    Зеленский заявил о возможности «зеркального» отвода войск в Донбассе

    Зеленский: Возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – как со стороны Украины, так и со стороны России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Возможное отведение войск должно быть зеркальным – Украина отходит столько же, сколько Россия», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По словам Зеленского, создание свободной экономической зоны должно предусматривать отсутствие «тяжелого оружия» и войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.

    Зеленский признавал, что Киев не может самостоятельно содержать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий и нуждается в поддержке Запада.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил обсуждение «демилитаризованной зоны» на переговорах по Украине. В то же время он уточнил, что инициатива касается прекращения огня по линии соприкосновения и последующего разделения сторон, а вопросы о возможном создании на этой территории особой экономической зоны пока не обсуждаются.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Донбасс в будущем перейдет под полный контроль России – дипломатическим путем или с применением силы, если потребуется. Ушаков подчеркнул, что прекращение огня возможно лишь после ухода украинских военных. Он при этом допустил, что после вывода войск в Донбассе останутся только Росгвардия, полиция и силы для поддержания порядка.

    20 декабря 2025, 21:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о невозможности финансировать армию в 800 тыс. человек

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский признал, что Киев не сможет самостоятельно обеспечивать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий, подчеркнув необходимость поддержки западных государств.

    Владимир Зеленский признал, что Украина не сможет самостоятельно финансировать вооруженные силы численностью 800 тыс. человек после окончания конфликта, передает ТАСС.

    Глава киевского режима отметил, что его страна не располагает достаточным финансовым ресурсом, чтобы покрыть расходы на содержание такой армии, если наступит прекращение огня.

    Зеленский отметил, что по этой причине проводит переговоры с мировыми лидерами о возможности частичного финансирования ВСУ за счет западных партнеров. По его словам, западное финансирование потребуется на определенное время, после чего, по мнению украинского лидера, Киев сможет самостоятельно обеспечивать армию.

    Первоначальный вариант предложенного США мирного плана предполагал сокращение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих. Киев и европейские лидеры настаивают на численности украинских сил в 800 тыс. человек.

    Европейский план предусматривает создание под руководством Европы «многонациональных сил» из стран-добровольцев в формате «коалиции желающих» при поддержке США. Это формирование должно содействовать восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности неба и моря.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога по территориям.

    20 декабря 2025, 19:06 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о масштабном укреплении линии фронта Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о реализации крупных работ по строительству оборонительных линий в нескольких регионах с поддержкой транспортной службы.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал строящиеся оборонительные линии и рассказал о масштабных укрепительных работах вдоль фронта, сообщает «Царьград».

    Показ укреплений сопровождался объявлением о том, что строительство ведется сразу в нескольких областях страны, и к нему привлечена Государственная специальная служба транспорта.

    По словам Шмыгаля, эта служба сейчас разрабатывает и реализует крупные оборонные инфраструктурные проекты. Министр подчеркнул, что такие укрепления предназначены для обеспечения безопасности на передовой линии столкновения.

    Вооруженные силы Украины не имеют за Гуляйполем, Степногорском и Ореховым серьезных укрепрайонов вплоть до Запорожья.

    В Верховной раде поднимали вопрос о пропаже значительных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Полтавской области.

    Бывшего заместителя мэра Харькова задержали по подозрению в хищении миллионов гривен при строительстве защитных сооружений, ущерб оценили в 5,4 млн гривен.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

