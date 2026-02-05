Полиция британских баз на Кипре начала расследование смерти Баумгертнера

Полиция британских баз Кипра начала расследование смерти россиянина Баумгертнера

Tекст: Мария Иванова

Полиция британских военных баз на Кипре продолжает расследовать обстоятельства и причины смерти бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, передает РИА «Новости».

В пресс-службе базы «Акротири» уточнили, что этим занимается уголовный отдел полиции баз «Акротири» и «Декелия».

ДНК-экспертиза накануне подтвердила, что найденное на Кипре тело принадлежит Баумгертнеру. Об этом ранее сообщил знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев, отметив, что все необходимые анализы завершены.

Баумгертнер перестал выходить на связь с 7 января, и полиция Кипра начала его поиски 11 января. Тело предпринимателя обнаружили 14 января в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от точки, где был зафиксирован последний сигнал его телефона.

Район, где нашли тело, находится под юрисдикцией британской базы «Акротири». Именно там проводили вскрытие для установления причин смерти. Расследование продолжается, официальные выводы пока не обнародованы.

Тело Баумгертнера решили перевезти в Москву для организации похорон.

Ранее основной версией его гибели на Кипре назвали несчастный случай.