Полиция Кипра официально подтвердила гибель экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера
Останки экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера идентифицировали по ДНК на Кипре
Тело, найденное 14 января на территории британских военных баз на юге Кипра, официально опознали как останки бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера.
Останки, обнаруженные 14 января на юге Кипра на территории, находящейся под британской юрисдикцией, принадлежат бывшему генеральному директору ОАО «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, сообщили в полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия, где расположены базы Британии.
«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру», – заявил представитель полиции. Информацию о личности погибшего подтвердили после проведения генетической экспертизы, передает ТАСС.
На данный момент причины смерти Баумгертнера пока неизвестны. В полиции отметили, что эта информация еще не установлена, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что кипрские правоохранители намерены проверить останки, которые могут принадлежать бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру.
Газета Phileleftheros позднее сообщила об идентификации тела экс-главы «Уралкалия».
Вероятной причиной гибели Баумгертнера на Кипре была названа травма головы.