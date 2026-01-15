Газета Phileleftheros сообщила об идентификации тела экс-главы «Уралкалия»

Tекст: Катерина Туманова

«Вскрытие тела было завершено в четверг днем, его провел иностранный судебно-медицинский эксперт, который сотрудничает с британскими базами. <...> Информация указывает на то, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января. Однако официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов», – приводит РИА «Новости» выдержку из статьи газеты Phileleftheros, ссылающейся на источники.

По данным издания, при вскрытии были взяты образцы для анализа ДНК и токсикологической экспертизы и образцы тканей для установления причины смерти, которая до сих пор остаётся неясной.

Напомним, поиски Владислава Баумгертнера с 11 января вела полиция Кипра. Его местонахождение было неизвестно с 7 января. Местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев назвал основную версию причины гибели Баумгертнера. При этом у знакомых бизнесмена нет данных о личности найденного на Кипре тела.