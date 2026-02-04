Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера решили перевезти в Москву для похорон
Похороны бывшего руководителя компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера состоятся в Москве после доставки его тела с Кипра, сообщил знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.
Тело бывшего генерального директора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера будет перевезено с Кипра в Москву, где пройдут прощание и похороны, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев.
«Конечно. Прощание и похороны будут в Москве», – заявил Дозорцев, отвечая на вопрос о перевозке тела в российскую столицу.
По его словам, точная дата церемонии станет известна после подготовки всех необходимых документов на Кипре и транспортировки тела в Москву. Ожидается, что подробности будут объявлены в ближайшее время.
Напомним, в среду полиция Кипра официально подтвердила гибель бывшего главы компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера.
Ранее газета Phileleftheros сообщила об идентификации тела экс-главы «Уралкалия».
Вероятной причиной гибели Баумгертнера на Кипре была названа травма головы.