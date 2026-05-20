Мужчина погиб при пожаре в Москве

Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

Tекст: Вера Басилая

Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

«Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.