Россиян предупредили о шторме «Басянг» на Филиппинах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стихия несет с собой обильные осадки и сильные порывы ветра, указали в диппредставительстве, передает ТАСС.

Там пояснили, что в скором времени в южной и центральной части Филиппин пройдет тропический шторм «Басянг», он может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром.

Из-за него могут наблюдаться перебои в транспортном сообщении и энергоснабжении.

Соотечественникам нужно заранее пополнить запасы питьевой воды, продуктов и медикаментов, а также зарядить гаджеты. Туристам рекомендовали избегать поездок в опасные районы, где возможны наводнения или оползни. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться за помощью в посольство в Маниле.

