Россиян предупредили о шторме «Басянг» на Филиппинах
Российским гражданам на Филиппинах не следует покидать безопасные помещения и запастись водой из-за приближения мощного циклона, сообщило посольство России в стране.
Стихия несет с собой обильные осадки и сильные порывы ветра, указали в диппредставительстве, передает ТАСС.
Там пояснили, что в скором времени в южной и центральной части Филиппин пройдет тропический шторм «Басянг», он может сопровождаться сильными осадками, шквалистым ветром.
Из-за него могут наблюдаться перебои в транспортном сообщении и энергоснабжении.
Соотечественникам нужно заранее пополнить запасы питьевой воды, продуктов и медикаментов, а также зарядить гаджеты. Туристам рекомендовали избегать поездок в опасные районы, где возможны наводнения или оползни. В случае экстренной ситуации необходимо обращаться за помощью в посольство в Маниле.
