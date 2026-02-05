Симонян заявил о сохранении членства Армении в ЕАЭС

Спикер парламента Симонян заявил, что Армения не планирует выходить из ЕАЭС

Tекст: Вера Басилая

Армения не планирует выходить из состава Евразийского экономического союза, передает ТАСС. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, Ереван не считает необходимым покидать ЕАЭС и Таможенный союз.

«Мы думаем, что можем вместе найти решение, которое будет выгодно обеим сторонам», – отметил Симонян.

На той же встрече он напомнил о позиции Еревана по вопросу членства в ОДКБ. Симонян подчеркнул, что у армянской стороны остаются нерешённые вопросы по этой организации, и они до сих пор не получили на них ответы.

Ранее парламент Армении утвердил законопроект о начале процесса вступления в Европейский союз.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство в Евразийском экономическом союзе не совместимо с присоединением к Европейскому союзу, но решение остается за Арменией.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет рабочие отношения с Арменией в рамках ОДКБ.