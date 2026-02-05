Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако, Россия, как обычно, пошла поперек стереотипов.0 комментариев
Биржевая цена серебра в четверг утром обвалилась на 10%
Цена серебра на бирже снизилась более чем на 10% ниже 76 долларов
Стоимость серебра на бирже утром 5 февраля снизилась на 10%, опустившись ниже отметки 76 долларов за тройскую унцию на торгах в Нью-Йорке.
Биржевая цена серебра ускорила падение и опустилась ниже 76 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости». По данным торгов, утром четверга снижение стоимости драгоценного металла достигло 10% по сравнению с предыдущим закрытием.
На 7/57 по московскому времени мартовский фьючерс на серебро на нью-йоркской бирже Comex стоил 75,783 доллара за тройскую унцию, потеряв 10,21% от своей предыдущей стоимости. В течение торгов минимальная цена серебра доходила до 73,383 доллара за унцию.
Напомним, накануне цены на золото и серебро достигали исторического максимума.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, курс золота и доллара двигается в противоположных направлениях.