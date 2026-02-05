Войска США подготовились покинуть базу Шаддади на северо-востоке Сирии

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал Syria TV со ссылкой на осведомленный источник, «дислоцированные на базе Шаддади войска готовятся полностью покинуть ее в течение 24 часов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что находившиеся на базе военные, скорее всего, будут переброшены за пределы Сирии. Информация о предстоящем выводе войск поступила в среду вечером и уже подтверждается в военных кругах.

Кроме того, международная коалиция под руководством США начала выводить свой контингент и с базы Хараб эль-Джейр, которая также расположена на северо-востоке провинции Эль-Хасаке. Эта база находилась рядом с границей Ирака и использовалась для ввоза и вывоза техники, а также транспортировки зерна и топлива.

База Хараб эль-Джейр была переоборудована американскими войсками из сельскохозяйственного аэропорта в военную авиабазу в 2016 году. Решение о выводе войск связано с перестановками в стратегии коалиции в регионе.

Ранее эксперты оценили вероятность нападения США на Иран. Востоковед Кирилл Семенов сказал газете ВЗГЛЯД, что Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана.

В ноябре президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, который встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что присутствие американских военных в Сирии является обоснованным.