Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным

Tекст: Антон Антонов

В интервью Fox News аш-Шараа заявил: «Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством», – передает РИА «Новости».

Аш-Шараа также подчеркнул, что страна вступила в новую эру и будет строить новую стратегию взаимодействия, прежде всего с США. О возможности присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГ (запрещена в России) он сказал, что данный вопрос будет обсуждаться внутри сирийского правительства.

По его словам, в ходе переговоров с президентом США стороны обсуждали перспективы инвестиций в сирийскую экономику. Аш-Шараа указал, что сейчас Сирия воспринимается не как угроза, а как геополитический союзник, и особый интерес для инвесторов может представлять газовая промышленность страны.

Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не намерена вступать в переговоры по Авраамовым соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.

Аш-Шараа рассказал, что по завершении встречи Трамп подарил ему кепку движения MAGA.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Сирии провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещена в России).