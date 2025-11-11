Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с западной коалицией против ИГ
Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство*» (запрещена в России), сообщил министр информации САР Хамза Мустафа.
Министр заявил, что данный шаг свидетельствует о готовности страны быть «партнером в противодействии терроризму и поддержанию региональной стабильности». Указывается, что документ не предусматривает «военной составляющей», передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США Дональд Трамп и Сирии Ахмед аш-Шараа провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ