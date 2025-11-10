Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.10 комментариев
Трамп начал переговоры с президентом Сирии аш-Шараа
В Белом доме начались переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщил Белый дом.
Встреча лидеров двух стран проходит в закрытом формате, совместная пресс-конференция и публикация итогового заявления не планируются, передает РИА «Новости».
Как отмечал пресс-пул Белого дома, основными темами встречи станут обсуждение перспектив присоединения Сирии к международной коалиции против запрещенной в России террористической организации ИГ, а также возможность смягчения американских санкций в отношении Дамаска. В частности, аш-Шараа нацелен поднять вопрос о снижении давления со стороны Вашингтона, учитывая длительный период санкционного режима и международной изоляции Сирии.
В журналистских кругах также подчеркивается, что сам факт визита президента Сирии в Вашингтон может расцениваться как важный политический сигнал.
Ранее аш-Шараа и министр внутренних дел Сирии Анас Хасан Хаттаб были исключены из санкционного списка США.