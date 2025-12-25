Власти Казахстана сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами

Tекст: Денис Тельманов

Самолет авиакомпании AZAL, потерпевший крушение неподалеку от Актау, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, однако их происхождение пока не установлено, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что по итогам экспертизы следов взрывчатых веществ на обломках лайнера обнаружено не было.

Там уточнили, что проведена комплексная экспертиза найденных металлических предметов, включавшая трасологическое, баллистическое, взрывотехническое и пожарное исследования.

«Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», – говорится в официальном сообщении.

Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился близ Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых девять граждан России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана продолжает расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау. Особое внимание специалисты уделяют анализу оборудования центрального компьютера воздушного судна.