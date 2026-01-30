  • Новость часаМосква отмела версию о подрыве «Северных потоков» исключительно украинцами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Иран будет сражаться против агрессии США
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    Каллас объявила о планах стать очень умной
    Полярные медведи стали толстеть
    Эксперт: Пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    Российские войска освободили Бересток в ДНР, запорожские Терноватое и Речное
    Кремль ответил на «приглашение» Зеленским Путина в Киев
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    Назван срок введения ограничений на вывоз золота из России
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    4 комментария
    30 января 2026, 14:25 • Новости дня

    Захарова: Гутерриш взял на себя роль «вершителя судеб»

    Захарова обвинила генсека ООН Гутерриша в поддержке западной пропаганды

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб и превратился в проводника пропаганды Запада.

    Захарова заявила, что Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб. Она подчеркнула, что генсекретарь ООН теперь самостоятельно определяет, кому какие права принадлежат, и окончательно стал проводником западной пропаганды, отказавшись от миссии по защите принципов ООН, передает РИА «Новости».

    «Отказывая в аналогичном праве на самоопределение народу Донбасса и Крыма, Антониу Гутерриш фактически берет на себя роль вершителя судеб, по собственному усмотрению решая, кому какие права принадлежат», – заявила дипломат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.

    29 января 2026, 23:01 • Новости дня
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Антониу Гутерреша, который заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

    «К каким только диким выводам ни приходил Секретариат ООН в последнее время», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим.

    В связи с этим Лавров отметил, что руководство секретариата ООН, превышая свои  полномочия, явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине». Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.


    Комментарии (14)
    29 января 2026, 00:45 • Новости дня
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    Лавров предложил реформу Совбеза ООН
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров (МПП) по реформе Совета Безопасности ООН, чтобы представить своё видение о реформе структуры.

    «Лавров акцентировал принципиальную позицию России в пользу выверенных преобразований СБ ООН, которые призваны способствовать повышению авторитета и эффективности этого органа, а также приданию ему более демократического характера за счет расширения представленности государств Глобального Юга и Востока», – приводит российский МИД позицию Лаврова, которую он изложил постпредставителям Кувейта и Нидерландов при ООН Тареку Альбанаи и Лиз Грегуар-ван Хаарен.

    Стороны признали, что между участниками переговорного процесса есть существенные разногласия по всем аспектам реформ. В этой связи необходимо дальнейшее кропотливое обсуждение темы без установления крайних сроков ради  достижения широкого согласия среди государств-членов, договорились участники переговоров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН с целью восстановления авторитета организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия вместе со странами БРИКС и ШОС поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Генсек Антониу Гутерреш признал необходимость реформирования ООН.

    Комментарии (13)
    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 19:50 • Новости дня
    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу

    Лавров заявил о разнице подходов ООН к праву на самоопределение Гренландии и Донбасса

    Лавров раскритиковал Гутерриша за разницу подходов к Гренландии и Донбассу
    @ Eskinder Debebe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш нарушает принципы беспристрастности и уклоняется от ответа о самоопределении для Донбасса и Крыма.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ заявил о серьезных вопросах к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу из-за его позиции по ситуации на Украине, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Гутерриш не выполняет обязанности, предусмотренные статьей 100 Устава ООН, где говорится о необходимости беспристрастности и нейтральности, а также о недопустимости получения инструкций от правительств.

    Лавров отметил, что руководство секретариата ООН явно поддерживает тех, кто стремится сохранить «нацистский режим на Украине», что, по его мнению, выходит за рамки полномочий генсека. Он также напомнил о позиции ООН по вопросу Гренландии, где представитель генсека заявил о необходимости уважать право на самоопределение народа Гренландии, что, по словам Лаврова, контрастирует с позицией по украинскому кризису.

    Министр отметил, что Россия официально запрашивала у ООН разъяснения по вопросу, какой из принципов – территориальная целостность или право на самоопределение – считается приоритетным. По словам Лаврова, в ООН постоянно уклонялись от прямого ответа на этот запрос.

    Лавров также обратил внимание на противоречия в подходах к Косово и Крыму, указав, что в случае Косово Запад признал независимость без референдума, а в Крыму, несмотря на всенародное голосование, право на самоопределение было проигнорировано. Глава МИД подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии населению запрещали использовать родной язык и лишали других прав, в отличие от ситуации с албанцами в Косово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров встретился в Москве с сокоординаторами Межправительственных переговоров по реформе Совета Безопасности ООН и представил российское видение реформы Совбеза ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    А постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека после атаки беспилотников на резиденцию Путина говорит о политической ангажированности ведомства и покрывательстве терроризма со стороны Киева.

    Комментарии (3)
    29 января 2026, 22:22 • Новости дня
    Генсек ООН заявил о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу

    Гутерреш: Принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса «принцип самоопределения неприменим».

    Гутерреш в четверг отметил, что управление организации по правовым вопросам тщательно изучили этот вопрос. «Мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что в случае с Крымом и Донбассом руководствоваться следует «принципом территориальной целостности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Комментарии (7)
    30 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Слуцкий обвинил ООН в двойных стандартах из-за Крыма и Донбасса

    Слуцкий заявил о подрыве основ ООН из-за заявления Гутерриша о Крыме и Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу, упрекнув организацию в двойных стандартах.

    Леонид Слуцкий прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не распространяется на Крым и Донбасс.

    «Бацилла двойных стандартов поразила и ООН. Устав ООН – не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение, в том числе!» – написал в Telegram-канале Слуцкий.

    По его словам, избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека подрывают основы самой организации.

    Политик считает, что попытки применять международное право по принципу «право сильного» создают опасный прецедент для ООН, а сегрегация по принципу «исключительности» способна привести к негативным последствиям. Слуцкий выразил надежду, что в руководстве ООН осознают возможные риски.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Комментарии (8)
    29 января 2026, 11:39 • Новости дня
    Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса

    Скороход предложила изменить границы подконтрольных Киеву частей ДНР и ЛНР

    Депутат Рады предложила Киеву отказаться от части Донбасса
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский депутат Анна Скороход предложила отказаться от неконтролируемых территорий Донбасса и включить подконтрольные Киеву части ДНР и ЛНР в соседние области.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила украинским властям отказаться от части Донбасса ради урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    По ее словам, в этой ситуации самым правильным решением было бы принять постановление... «об изменениях административных границ Донецкой и Луганской областей».

    Скороход уже зарегистрировала соответствующий проект постановления в парламенте Украины.

    Документ предполагает отказ Киева от неконтролируемых территорий ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся под контролем России, с одновременным включением подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей в состав соседних украинских регионов. По словам депутата, этот шаг может стать основой для решения территориального спора.

    Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года. По итогам обработки бюллетеней подавляющее большинство проголосовавших поддержали присоединение к России. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав страны 30 сентября 2022 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области считаются неотъемлемыми частями России согласно российской Конституции.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что территориальный вопрос остается главным препятствием к заключению мира на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что Москва исключает возможность компромисса по Донбассу, Новороссии и Крыму, считая эти регионы неотъемлемой частью страны, и отверг размещение западных войск на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что вся территория Донбасса считается российской по действующей Конституции.

    Кремль подчеркнул, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 14:42 • Новости дня
    В Европе назвали паранойей страхи Киева из-за переговоров России и США

    Times: Страхи Киева из-за договора России и США по Донбассу названы в ЕС паранойей

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские представители назвали опасения Украины по поводу якобы достигнутых Россией и США договоренностей по Донбассу проявлением паранойи, сообщает The Times.

    По данным The Times, украинское руководство опасалось, что в ходе встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже в августе 2025 года могла быть достигнута договоренность о передаче всего Донбасса под контроль России, передает РИА «Новости».

    Один из европейских правительственных советников сообщил изданию, что обеспокоенность Киева по этому вопросу могла быть необоснованной. В газете приводится его слова: «Он предположил, что это может быть всего лишь паранойя со стороны Украины».

    В администрации США ранее подтвердили, что ведут работу над новым планом по урегулированию ситуации на Украине, однако пока не раскрывают его детали, поскольку обсуждение еще продолжается. В Кремле со своей стороны подчеркнули, что Россия по-прежнему открыта к переговорам и находится на платформе диалога в Анкоридже.

    Ранее администрация США опровергла сообщения о требованиях к Киеву по территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности.

    Владимир Зеленский выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Кремль отметил особую важность территориальных вопросов, входящих в формулу Анкориджа, для российской стороны.

    Российская делегация продолжает добиваться исполнения соглашений, достигнутых президентами России и США на встрече в Анкоридже.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Рубио заявил о сближении позиций по территориальному вопросу на Украине

    Рубио: Список спорных вопросов по Украине свелся к территориальному

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений по урегулированию кризиса на Украине стороны продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием, заявил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Проблема территориального урегулирования кризиса на Украине пока далека от окончательного решения, однако противоречия между сторонами заметно сокращаются, пишет ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США и помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

    Рубио отметил, что главным остается территориальный вопрос, «особенно в отношении Донецка». По его словам, ведутся активные попытки сблизить позиции сторон по этой теме.

    Он подчеркнул, что этот вопрос пока остается «мостом, который не перейден», и «пропастью», однако круг обсуждаемых проблем удалось сузить до одного ключевого пункта. По его мнению, решение этой задачи будет крайне сложным, но работа в этом направлении продолжается.

    Ранее Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины могут предусматривать размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке США.

    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине.

    Кремль заявил, что территориальные вопросы, включенные в так называемую формулу Анкориджа, являются особо важными для российской стороны.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль напомнил Киеву о ситуации на поле боя после слов Зеленского о Донбассе

    Песков напомнил Зеленскому о ситуации на поле боя после слов о Донбассе

    Кремль напомнил Киеву о ситуации на поле боя после слов Зеленского о Донбассе
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс, заявил, что ситуация на линии фронта говорит сама за себя.

    Динамика на фронте говорит сама за себя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Киева не «сдавать без боя» Донбасс, передает ТАСС.

    «Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», – отметил Песков.

    Кроме того, Песков прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что Донбасс, в отличие от Гренландии, не имеет права на самоопределение. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона считает такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, имея собственную аргументированную позицию.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что не собирается отдавать России Донбасс и Запорожскую АЭС без боя.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 16:42 • Новости дня
    В ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей

    В ДНР осудили боевика ВСУ Леонида Чепу за убийство мирных жителей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Донецкой Народной Республике боевик ВСУ, 41-летний Леонид Чепа получил 23 года колонии строгого режима за обстрел насосной станции в Мариуполе, приведший к жертвам среди мирного населения.

    Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор 41-летнему боевику Вооруженных сил Украины Леониду Чепе. Суд признал его виновным в убийстве двух мирных жителей и жестоком обращении с гражданским населением на освобожденной территории, передает ТАСС.

    Следствие установило, что 25 марта 2022 года Чепа обстрелял из гранатомета насосную станцию в Мариуполе, в результате чего погибли двое гражданских лиц. В сообщении суда говорится: «С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Чепу к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник суд в ДНР назначил 14 лет лишения свободы гражданину Финляндии за участие в боевых действиях на стороне Украины. 19 лет лишения свободы получил за участие в боевых действиях на стороне ВСУ колумбийский наемник Бланко Лопес Оскар Маурисио.

    А в декабре пять украинских артиллеристов получили сроки от 23 лет девяти месяцев за обстрелы населенных пунктов в ДНР, приведшие к жертвам среди мирных жителей.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 08:38 • Новости дня
    Степашин оценил вероятность освобождения Мадуро

    Степашин заявил о сложности освободить юридически Мадуро вне площадки ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает добиваться признания незаконности захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро на заседаниях Совбеза ООН, других эффективных международных правовых инструментов сейчас не существует, заявил бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

    Освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро в правовом поле будет крайне затруднительно, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает ТАСС.

    По его словам, Россия продолжает настаивать на незаконности действий американской стороны в отношении Мадуро только на площадке ООН.

    По словам бывшего премьера, иные международные институты фактически не работают.

    Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после захвата Николаса Мадуро США пригрозили ей и другим членам правительства убийством, потребовав за 15 минут принять решение о сотрудничестве.

    Родригес возглавила Венесуэлу в качестве исполняющей обязанности президента.

    Родригес назвала Мадуро и его супругу «героями, находящимися в заложниках в США».

    Россия поддержала действия официального Каракаса и выразила солидарность с венесуэльским народом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Рубио: «Совет мира» не станет заменой ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Совет мира», созданный по инициативе Соединенных Штатов, не предназначен для замены Организации Объединенных Наций, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

    «Это не замена Объединенным Нациям», – заявил Рубио, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что новая структура не ставит целью полностью заменить существующую международную организацию. При этом Рубио отметил, что ООН, по его мнению, сделала «очень мало» для решения ситуации в секторе Газа, если не учитывать оказание продовольственной помощи.

    Ранее «Совет мира» объявил расширенный список стран-учредительниц.

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 19:12 • Новости дня
    Финалист конкурса «Донбасс СВОи Герои» Ковтун занял пост замдиректора ЖКХ ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о назначении финалиста кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» Алексея Ковтуна на должность заместителя директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР

    Пушилин в своем Telegram-канале отметил, что Ковтун с первых дней становления республики стоял на страже закона, а в феврале 2022 года добровольно ушел на передовую. В составе ОБТФ «Каскад» он участвовал в освобождении Мариуполя и Угледара.

    В 2023 году Ковтун вернулся к мирной жизни и стал участником, а затем финалистом республиканского конкурса «Донбасс. СВОи Герои». В ходе стажировки он проявил себя как дисциплинированный, собранный и мотивированный человек, способный брать на себя ответственность и работать на результат.

    Пушилин подчеркнул, что назначение Ковтуна – логичное продолжение его служения республике. По его словам, боевой опыт и управленческая подготовка Ковтуна принесут реальную пользу жителям ДНР.

    Для участия в конкурсе «Донбасс. СВОи Герои» поступило 2 тыс. заявок, что является одним из самых высоких показателей в России. Донецкая Народная Республика одной из первых запустила региональный проект для участников спецоперации – аналог федеральной программы «Время Героев», организованной по поручению президента России Владимира Путина.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 08:28 • Новости дня
    Перекрытый Крымский мост задержал 12 поездов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Длительная остановка движения через Керченский пролив привела к серьезному отставанию от графика более 10 пассажирских составов, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.

    В Краснодарском крае и со стороны полуострова Крым возникли задержки в движении составов из-за ограничения проезда, которое длилось более семи часов, передает ТАСС со ссылкой на СКЖД.

    С 00.12 мск в Краснодарском крае задержались семь пассажирских поездов, длительность задержки составила от полутора до пяти с половиной часов.

    Речь идет о рейсах, следующих из Петербурга, Москвы, Кисловодска, Адлера и Тюмени в Севастополь и Симферополь.

    Со стороны полуострова задерживались пять поездов в обратном направлении. Пассажиров, ожидающих отправления более четырех часов, обеспечат водой и питанием.

    Ранее сообщалось, что сбитый беспилотный летательный аппарат привел к задержке поездов в Воронежской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Скачко: Зеленский наглеет на фоне жеста доброй воли Москвы
    На Украине заявили о планах Макрона освободить захваченный танкер Grinch
    Грузия обвинила Эстонию в ненависти и мошенничестве
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    OpenAI пообещал отключить четыре устаревшие модели ChatGPT
    В России начали составление «Словаря школьника»
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Золото становится не по карману мировым центробанкам

    Золото всего за один месяц нового года выросло почти на треть – до 5500 долларов за унцию. Тогда как доллар оказался вблизи четырехлетнего минимума. Сверхвысокая цена на драгметалл уже начала отпугивать своих главных покупателей. Откажутся ли мировые центробанки от скупки слитков в резервы, обвалив цены? Подробности

    Перейти в раздел

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ превращают угрозы Киева в имитацию

    Главком ВСУ Александр Сырский в начале года сделал ряд заявлений о якобы готовности украинской армии к наступательным операциям. Однако реальная обстановка на фронте и отсутствие у ВСУ полноценных резервов указывают, что заявления главкома нацелены скорее на информационный эффект, чем на реальное изменение стратегии войск. Тем не менее ВСУ способны на разовые бессмысленные операции. Как они могут выглядеть и где вероятно их проведение? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Иран будет сражаться против агрессии США

    На фоне концентрации крупных американских сил на Ближнем Востоке и прямых угроз со стороны США Иран заявляет о своей готовности к сопротивлению. Похоже, Ирану предстоит битва на выживание. Каковы сильные и слабые стороны иранских вооруженных сил и как могут выглядеть их ответные военные операции в случае американской агрессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решил сменить власть на Кубе

      Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • В чем уникальность российского маткапитала: сколько за рождение ребенка дают в других странах

      Материнский капитал – одна из самых узнаваемых и устойчивых мер поддержки семей в России. Подобные программы существуют лишь в ограниченном числе стран мира, а по масштабу, условиям и моменту предоставления российская модель остается практически уникальной. Это не разовая символическая выплата и не растянутая во времени помощь, а крупный целевой ресурс, который семья получает именно тогда, когда он особенно нужен – в момент рождения ребенка.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации