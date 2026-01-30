Захарова обвинила генсека ООН Гутерриша в поддержке западной пропаганды

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что Гутерриш, выступая против самоопределения Крыма и Донбасса, взял на себя роль вершителя судеб. Она подчеркнула, что генсекретарь ООН теперь самостоятельно определяет, кому какие права принадлежат, и окончательно стал проводником западной пропаганды, отказавшись от миссии по защите принципов ООН, передает РИА «Новости».

«Отказывая в аналогичном праве на самоопределение народу Донбасса и Крыма, Антониу Гутерриш фактически берет на себя роль вершителя судеб, по собственному усмотрению решая, кому какие права принадлежат», – заявила дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва направила запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение, сославшись на прецедент Гренландии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения неприменим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала слова Гутерриша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Антониу Гутерриша в неправильном толковании Устава ООН.