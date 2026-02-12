Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Стармер призвал совладельца ФК «Манчестер Юнайтед» извиниться
Стармер осудил слова совладельца ФК «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа о мигрантах
Совладелец футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф должен извиниться за слова о мигрантах, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Рэтклифф в интервью Sky News заявил, что мигранты колонизируют Британию, а экономика государства не способна справиться с большим потоком приезжих и параллельно поддерживать около 9 млн получающих государственные пособия, передает РИА «Новости».
Стармер счел слова Рэтклиффа «оскорбительными и неправильными». «Великобритания – гордая, толерантная и многообразная страна. Джим Рэтклифф должен извиниться», – заявил глава правительства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что антипатия к миграции в Европе связана не только с наплывом беженцев, но и с внутренними экономическими трудностями. Так, в Британии нарастает ощущение национального раскола и тревоги, что связано с последствиями кризисов последних лет – от финансового 2008 года до Брекзита и пандемии.