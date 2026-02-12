Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Глава МИД Турции Фидан заявил о готовности США позволить обогащение урана Ираном
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Вашингтон рассматривает возможность допустить ограниченное обогащение урана в Иране в определенных рамках.
Фидан сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность разрешить Тегерану ограниченное обогащение урана, отказавшись от прежнего требования полного прекращения этой деятельности, передает ТАСС.
По словам министра, Иран осознает необходимость достижения соглашения с американцами, а США понимают, что у Тегерана есть свои ограничения.
Фидан подчеркнул, что такие шаги могут стать важным этапом для возвращения сторон к выполнению ядерного соглашения и снятию взаимных опасений относительно развития ядерной программы Ирана.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности изъять деньги руководства Ирана.
Вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил о готовности снизить уровень обогащения урана при отмене всех санкций США против Тегерана.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал не отказываться от обогащения урана.