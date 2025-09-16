  • Новость часаТрамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Что означает выход российских войск по направлению к Гуляйполю
    Минтруд объявил о готовящихся изменениях расчета больничных и декретных
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    Медведев назвал федеральный бюджет «военным»
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше
    ЗАЭС уведомила МАГАТЭ о пожаре после обстрела ВСУ
    Пять крупных банков России снизили ставки по вкладам
    Трамп пригрозил ХАМАС за использование «живого щита»
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 18:07 • Новости дня

    Трамп вновь призвал Европу прекратить закупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в очередной раз призвал страны Европы прекратить закупки нефти у России.

    Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме накануне визита в Британию, передает ТАСС.

    «И Европа должна перестать покупать нефть у России. Вы знаете, они говорят, но они должны перестать покупать нефть у РФ», – заявил Трамп.

    Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше установленного срока в 2027 году, несмотря на давление президента США Дональда Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

    15 сентября 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики

    Путин: Экономика России должна пройти по острому лезвию

    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам о сложной задаче, стоящей перед властями.

    По его словам, важно пройти по «острому лезвию» – поддерживать макроэкономическую стабильность, не переохлаждая при этом экономику, передает ТАСС.

    «Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что темпы роста российской экономики должны превышать мировые. Он также отметил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Комментарии (18)
    16 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян

    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России

    Ряд стран ЕС заблокировал новые визовые ограничения для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений ЕС на получение виз гражданами России, сообщает греческий информационный портал pronews.gr.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали введение новых ограничений на получение виз гражданами России, передает ТАСС со ссылкой на греческий портал pronews.gr.

    Решение было принято впервые с 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, и могло бы существенно повлиять на турпоток из России в указанные страны.

    По информации издания, греческие власти не поддержали предложение, так как новые ограничения могли привести к катастрофическим последствиям для туристического сектора ряда регионов, включая Ионические острова, где россияне сохраняют значительное присутствие.

    Ранее, до 2015 года, российские туристы тратили примерно 900 евро в день, а сейчас эта сумма выросла до 1300 евро, что почти вдвое больше среднего показателя по другим туристам.

    Портал pronews.gr отмечает, что введение визовых ограничений не только ударило бы по туризму, но и осложнило бы положение русской общины в Греции. Кроме того, в случае взаимных мер со стороны России ожидается падение экспорта греческих товаров.

    Наряду с Грецией, вето наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, не воспользовался правом вето.

    Ранее Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, которую планировалось провести 17 сентября.

    СМИ ранее сообщали, что Евросоюз в новом пакете санкций хотел ужесточить выдачу туристических виз россиянам.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США нанесли ракетный удар по «наркотеррористам из Венесуэлы», перевозившим наркотики на судне в международных водах, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что удар был произведен по «трем подтвержденным наркотеррористам из Венесуэлы», которые перевозили наркотики через международные воды. Он отметил, что операцию выполнило южное командование Пентагона, а среди американских военных нет пострадавших.

    Трамп подчеркнул, что наркотики направлялись в США и назвал их «смертельным оружием, которым отравляют американцев», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты концентрируют свои боевые корабли возле Венесуэлы, а президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ мобилизует армию и ополченцев на побережье и у границ. США развернули у побережья Венесуэлы эсминцы, объясняя это борьбой с наркокартелями.

    Американские военные ранее обстреляли судно у берегов Венесуэлы, утверждая, что на его борту находились наркотики. США заявили о ликвидации 11 членов якобы подконтрольной Мадуро банды. Министр внутренних дел Венесуэлы заявил, что погибшие не имели отношения к наркотрафику. Трамп также пригрозил сбивать военные самолеты Венесуэлы.

    Комментарии (8)
    16 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России

    Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Западе считали, что Индия – это часть британской цивилизации, которая никогда не выйдет из-под их зоны влияния. Однако такая позиция оказалась ошибочной, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал участие индийских военных в учениях «Запад-2025» и реакцию Запада на решение Дели.

    «Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

    Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

    «На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

    Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

    А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

    «Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

    «Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

    Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

    В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

    Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

    «Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

    Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 08:41 • Новости дня
    ЕС отложил новый пакет санкций против России

    Politico: В ЕС отложили новый пакет санкций против России

    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    @ STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Еврокомиссия отложила презентацию очередного пакета антироссийских ограничений, его планировалось обнародовать 17 сентября, сообщили дипломатические источники.

    ЕК не обнародует 19-й пакет санкций против России 17 сентября, как ранее ожидалось, сообщает Politico, передает ТАСС.

    Европейский дипломат и чиновник одной из стран ЕС рассказали изданию, что обнародование рестрикций «больше не ожидается в среду». При этом в Еврокомиссии не уточнили, когда теперь может состояться официальная презентация новых ограничительных мер.

    По информации Politico, причиной отсрочки стало переключение внимания Евросоюза с введения новых санкций на давление на Словакию и Венгрию для снижения их зависимости от российской нефти. Ожидается, что обсуждение дальнейших рестрикций продолжится после разрешения этих вопросов с ключевыми странами-членами.

    Ранее Евросоюз продлил действие санкций против России, введенных в отношении 2,5 тыс. лиц и организаций, на полгода, до 15 марта 2026 года.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что Москва готова ответить на новые санкции Евросоюза.

    Комментарии (4)
    16 сентября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    @ Bruno Rocha/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал компенсацию в размере не менее 15 млрд долларов в новом иске против New York Times по обвинению в клевете.

    Трамп подал иск о клевете против газеты, пишет Financial Times. Он обвиняет издание в распространении ложной информации и называет его «рупором» Демократической партии. В тексте иска отмечается, что газета «предала журналистские идеалы честности и объективности», а публикации СМИ якобы являются частью кампании по злонамеренному искажению его репутации.

    Иск касается статей, основанных на книге «Счастливчик-неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха» (Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success), авторами которой являются журналисты Русс Бюттнер и Сюзанна Крейг.

    Один из материалов Трамп называет «клеветническим, злонамеренным и ложным». Также в иске упоминается критика авторов книги за освещение его роли в успехе телешоу The Apprentice.

    В документе заявляется, что подобные публикации являются частью «многолетней преднамеренной и злонамеренной клеветы», в нем приведены обвинения в вмешательстве в избирательный процесс – в частности, из-за поддержки NYT кандидата Камалы Харрис на выборах 2024 года.

    Это уже четвертый подобный многомиллиардный иск Трампа к американским СМИ с марта 2024 года. Ранее ABC News и CBS News выплатили ему компенсации по другим искам.

    В июле Трамп подал иск о клевете на сумму 10 млрд долларов против медиамагната Руперта Мердока и материнских компаний газеты Wall Street Journal – News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма президента ко дню рождения осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    Комментарии (6)
    16 сентября 2025, 13:26 • Новости дня
    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей

    Политолог Ципис: Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции

    Израильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Политика правительства Биньямина Нетаньяху ведет Израиль к международной изоляции. Так, арабские страны решили добиваться заморозки членства еврейского государства в ООН, а европейские – намерены признать Палестину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее комиссия ООН сочла действия Израиля в Газе геноцидом. В израильском МИД отвергли выводы, заявив, что они основаны на «лжи ХАМАС».

    «Еще Голда Меир в 1973 году высказывалась о том, что Израиль не подчиняется ООН и не обязан следовать ее решениям. Сейчас израильские власти остро отреагировали на доклад международной организации о геноциде в секторе Газа, но при этом они не могут предпринять каких-либо мер», – отметил Саймон Ципис, эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    По его мнению, правительство Биньямина Нетаньяху не могло рассчитывать на другую оценку действий ЦАХАЛ в анклаве. В этой связи собеседник напомнил решение арабских стран добиваться заморозки членства Израиля в ООН. Следующим шагом на международной арене станет признание в конце сентября рядом европейских стран палестинского государства, указал аналитик.

    «Таким образом, Израиль движется к изоляции и может превратиться в своеобразную Северную Корею. При этом израильское правительство ничего не делает, чтобы смягчить ситуацию, а лишь наносит еще больший ущерб стране», – считает собеседник. Он напомнил, что до сих пор «спасителем» и союзником Тель-Авива оставались США. Однако после удара ЦАХАЛ по Катару отношения Дональда Трампа и Нетаньяху испортились.

    Доклад ООН не изменит позицию Вашингтона. «Глава Белого дома, как и Израиль, не уделяет большого внимания решениям организации. Но он вынужден с ними считаться, поскольку Штаты – ключевой игрок в ООН, член Совета Безопасности. Трампу придется маневрировать между желаниями и высказываниями израильских политиков и выводами независимой комиссии», – рассуждает политолог.

    Что касается новой наступательной операции ЦАХАЛ в секторе Газа, то она не приведет к достижению Израилем целей: ни к ликвидации ХАМАС, ни к освобождению заложников, ни к полной оккупации анклава, добавил эксперт. «Единственным результатом происходящего станут новые потери израильской армии и погибшие среди палестинцев», – заключил Ципис.

    Ранее международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории выпустила 72-страничный доклад, в котором признала действия Израиля в Газе геноцидом. Отчет основан на фактических и правовых выводах, касающихся нападений на территории анклава, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях официального Тель-Авива с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025 года.

    Израильские власти и ЦАХАЛ, по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийство, причинение тяжких телесных повреждений или психического расстройства, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на полное или частичное уничтожение палестинцев, и применение мер, направленных на предотвращение деторождения.

    Кроме того, были изучены военные операции Израиля в Газе, где комиссия усмотрела введение тотальной осады анклава, блокировку гуманитарной помощи, приведшую к голоду, систематическое разрушение систем здравоохранения и образования в секторе Газа, совершение систематических актов сексуального насилия, а также прямые нападения на детей.

    МИД Израиля уже прокомментировал опубликованный ООН доклад. В ведомстве считают, что все данные в нем основаны на лжи палестинского движения ХАМАС. Еврейское государство призвало распустить международную комиссию.

    Между тем, в ночь на 16 сентября ЦАХАЛ начал очередную наземную операцию в секторе Газа. США были уведомлены об этом. Американский чиновник заявил порталу Axios, что Штаты не собираются останавливать Израиль и позволяют ему принимать собственное решение относительно войны в анклаве. «Это не война Дональда Трампа, это война Биби (Биньямина Нетаньяху), и он будет ответственным за все, что произойдет дальше», – сказал источник издания.

    Комментарии (27)
    15 сентября 2025, 21:29 • Новости дня
    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая

    AFP: ЕС не готов поддержать ввести пошлины против КНР по требованию Трампа

    ЕС отказался поддержать требование Трампа о пошлинах против Китая
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские дипломаты отвергли идею введения 50% или 100% пошлин на импорт из Китая, обсуждаемую по инициативе Дональда Трампа, сообщает агентство AFP.

    Высокопоставленные представители Евросоюза заявили, что не намерены выполнять требование Дональда Трампа по введению значительных пошлин на товары из Китая. Один из собеседников агентства подчеркнул: «Мы не будем так поступать», отметив, что подобные меры не соответствуют практике Евросоюза, передает ТАСС.

    Дипломат сообщил, что Брюссель применяет санкции только в зависимости от конкретных обстоятельств, а если какие-то инструменты не использовались ранее, то «по веским причинам». По его словам, в 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры против ряда китайских организаций и банков.

    AFP отмечает, что европейские чиновники также сомневаются в возможности быстрого отказа от российских энергоносителей, чего требует Трамп для введения новых антироссийских санкций США. При этом из-за позиций Венгрии и Словакии, которые сохраняют связи с Россией, в Брюсселе считают, что именно Вашингтон должен убеждать эти страны отказаться от сотрудничества с Москвой.

    Ранее FT сообщила, что президент США Дональд Трамп попросил Евросоюз ввести пошлины в размере до 100 % на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по усилению давления на Россию с целью прекращения войны на Украине.

    Также Дональд Трамп заявил, что может ввести санкции против России только при условии, что все страны НАТО согласятся совместно действовать и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Президент США также отметил, что возможные новые рестрикции против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные ограничения, действующие уже четыре года, не принесли результата.

    Комментарии (5)
    16 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    «Калашников» успешно испытал в зоне СВО новый комплект обмундирования «Новатор»
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» успешно прошел испытания в зоне спецоперации, показав высокие защитные и терморегуляционные свойства.

    По словам генерального директора концерна «Калашников» Алана Лушникова, первый этап апробации завершился успешно, дальнейшее развитие проекта ведется совместно с министерством обороны, передает ТАСС.

    «Комплект «Новатор» успешно прошел первый этап апробации, сейчас мы с министерством обороны прорабатываем дальнейшее развитие. Необходимы проведение соответствующих испытаний и дальнейшая организация серийного производства. Комплект уже прошел испытания в зоне спецоперации с очень позитивным результатом», – заявил он.

    На Третьем Всероссийском оружейном форуме «Калашников» представил новую линейку одежды, средств индивидуальной бронезащиты и рюкзаков, сообщается в Telegram-канале концерна. В экспозиции были продемонстрированы нательное белье для различных климатических условий, элементы всесезонной и утепленной одежды, головные уборы, перчатки и рукавицы, построенные по системе слоев для оптимальной терморегуляции.

    Модульная разгрузочная система 2.0 и бронешлем по классу защиты Бр2 вошли в ассортимент индивидуальной бронезащиты. МРС позволяет адаптировать комплект под конкретные задачи, в том числе для скрытных действий или активного перемещения. В новой версии системы количество элементов оптимизировано, сохраняя функциональность: многофункциональный бронежилет перекрывает задачи низкопрофильных и других видов жилетов. Конструкция позволяет учитывать требования к терморегуляции.

    Бронешлем, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, демонстрирует противоосколочную стойкость на уровне не менее 630 метров в секунду. Он совместим со средствами защиты слуха и дополнительным приборным оснащением.

    В новой линейке рюкзаков уменьшено число отдельных изделий при увеличении их функциональности и вариативности. Модульная система транспортировки грузов поддерживает совместимость с разгрузочной системой и обеспечивает возможность одновременного использования с элементами комплекта.

    Напомним, «Калашников» в 2024 году установил десятилетний рекорд выручки от экспорта оружия.

    В августе «Калашников» сообщил о выполнении плана производства за полгода.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 19:01 • Новости дня
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ

    Политолог Баширов: Успех глав регионов на выборах показывает поддержку курса страны

    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Успех на выборах глав регионов обеспечили два основных условия. Первое – консолидация граждан вокруг флага и президента. Второе – поддержка позитивных социальных изменений, предложенных тем или иным кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в России завершился Единый день голосования.

    «Итоги единого дня голосования (ЕДГ) оказались весьма показательными. Во всех регионах выборы глав регионов завершились победами действующих руководителей субъектов и врио, причем уже в первом туре. Каждый из них получил поддержку более 60% избирателей, что свидетельствует о крайне уверенном результате», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Эксперт пояснил, что такие итоги демонстрируют всеобщую поддержку курса государства. «Общество консолидировалось вокруг флага и президента», люди одобряют общее направление развития России, что непосредственно отражается на электоральных процессах.

    «Но, несмотря на достигнутый консенсус по ключевым вопросам, включая СВО, кандидаты сохраняли обязанность формулировать четкие перспективы развития своих регионов, то есть предложить избирателям лучшую картину будущего. Поэтому граждане делали выбор в том числе на основе своих практических потребностей и бытовых нужд», – добавляет собеседник.

    «Победившие кандидаты активно продвигали перспективные инфраструктурные проекты и выступали с инициативами по повышению качества социальных услуг и созданию комфортной среды. Эти усилия в сочетании с высоким доверием к государственной политике и стали залогом их успеха», – заключил Баширов.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов регионов. При этом в 21 субъекте голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. В Ненецком автономном округе, глава которого избирается законодательным органом по представительству президента, депутаты парламента отдали победу Ирине Гехт.

    В остальных 20 регионах состоялись прямые выборы руководителя субъекта. При этом в 19 кампаниях выиграли в первом туре кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Исключением стала Республика Чувашия, где победителем был признан самовыдвиженец Олег Николаев (результат – 67% при явке в 58%).

    В Татарстане победу одержал Рустам Минниханов (88%, явка – 75%). Также очень высокой оказалась поддержка населения Курской области в пользу Александра Хинштейна – свой голос в его пользу отдали 86% (явка – 54%). Тройку лучших результатов закрывает Александр Дрозденко – избранный губернатор Ленинградской области. За него высказались 84% граждан (явка – 62%).

    Высоким процентом поддержки заручились и Евгений Солнцев (избран губернатором Оренбургской области с результатом в 83% при явке 49%), Вениамин Кондратьев (избран губернатором Краснодарского края с результатом 83% при явке 68%) и Мария Костюк (избрана главой ЕАО с результатом в 83% при явке 74%).

    Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя: за него отдали голос 81% населения города (явка – 81%). Жители Ростовской области поддержали Юрия Слюсаря (результат – 81% при явке 61%). В свою очередь жители Брянской области отдали предпочтение Александру Богомазу (результат – 78% при явке 58%).

    В Тамбовской области победил Евгений Первышов (73% при явке 54%), в Калужской – Владислав Шапша (72% при явке 44%), в Костромской – Сергей Ситников (67%, явка – 39%), а в Архангельской – Александр Цыбульский (67%, явка – 36%). В Пермском крае выиграл Дмитрий Махонин (70% при явке – 37%), а в Республике Коми – Ростислав Гольдштейн (70%, при явке – 37%).

    На Камчатке избиратели поддержали Владимира Солодова (62% при явке – 46%). А в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях – Александр Дронова (62% при явке – 37%), Дениса Паслера (61% при явке – 39%) и Игоря Кобзева (60% при явке – 33%) соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    ЕС решил восполнить нехватку рабочей силы пожилыми людьми и инвалидами
    @ Arne Dedert/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Евросоюза намерены активнее привлекать к труду мигрантов, пожилых и людей с инвалидностью, чтобы компенсировать дефицит рабочих рук.

    Комиссия по изменениям в сфере занятости и социальной ситуации в Европе опубликовала доклад, в котором предлагается вовлекать женщин, пожилых, мигрантов и инвалидов для решения кадрового дефицита, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что более 7 млн мигрантов сейчас не заняты работой в странах Евросоюза по причине языкового барьера, дискриминации, непризнания квалификаций и административных препятствий.

    «Более эффективная интеграция недопредставленных групп – таких как женщины, пожилые люди, мигранты и инвалиды – на рынок труда может помочь уменьшить нехватку навыков и рабочей силы, а также компенсировать демографические изменения, которые могут сократить рабочую силу ЕС на 18 миллионов к 2050 году», – сказано в докладе.

    В документе также уточняется, что почти 20% трудоспособного населения Евросоюза или около 51 млн человек не входят в состав рабочей силы, большинство из них – женщины, пожилые, мигранты и инвалиды. Мигранты сталкиваются с самым высоким риском бедности среди работающих – его уровень составляет 38%. При этом они обладают навыками, способными восполнить нехватку работников в наиболее дефицитных отраслях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита.

    Комментарии (3)
    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 17:16 • Новости дня
    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России

    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России в ближайшие годы

    Кабмин рассказал планах запуска вакуумных поездов Hyperloop в России
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В стратегических планах правительства на ближайшее десятилетие обозначено развитие скоростных транспортных систем, включая поезда на магнитной подушке и Hyperloop.

    Об этом говорится в материалах кабмина к стратегической сессии «Развитие скоростного транспортного сообщения», передает ТАСС.

    В документах отмечено, что в ближайшие десять лет будет развиваться сразу несколько альтернативных технологий, включая поезда на магнитной левитации и движение в вакуумной среде (Hyperloop).

    В материалах также подчеркивается успешная эксплуатация маглева (поезда на магнитной подушке) в Шанхае с 2004 года, где поезд курсирует между аэропортом и городом. Правительство России привело данные о том, что в Китае ведутся разработки поезда, способного достигать 600 км/ч, а ожидаемое сокращение времени в пути между Пекином и Шанхаем составит три часа.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о расширении перевозок на «Сапсанах» и «Ласточках».

    Комментарии (2)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации