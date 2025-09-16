Politico: Давление Трампа не заставит Евросоюз отказаться от энергосырья России

Tекст: Вера Басилая

Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов пишет, что Брюссель сохранит импорты российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на попытки США ускорить отказ и усиленное давление со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

Во вторник дипломаты Евросоюза, курирующие энергетические вопросы, проведут встречу для обсуждения возможных изменений в предложенной Еврокомиссией программе по отказу от российского газа. Источники Politico отметили, что требования Трампа дают дополнительные рычаги давления на Венгрию и Словакию, однако эти страны продолжают закупать энергоресурсы у России.

Кроме того, отмечается, что руководство ЕС не планирует включать в программу формальный запрет на поставки российской нефти. По мнению источников, одной из целей давления со стороны Трампа является стремление увеличить закупки европейскими странами американских энергоресурсов.

Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только при условии согласия всех стран НАТО и полного отказа от закупок российской нефти.

Вашингтон настаивает на полном прекращении импорта российской нефти странами Евросоюза, однако европейские государства продолжают покупать российское сырье.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.