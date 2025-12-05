Экс-глава Долгопрудного Юдин ушел на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший глава Долгопрудного Московской области Владислав Юдин сейчас находится в зоне проведения спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». По информации источника агентства, Юдин заключил контракт на участие в СВО, находясь в СИЗО, где он ожидал суда по обвинениям в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

В сентябре 2024 года Юдину и его знакомой предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а самому чиновнику также инкриминировали превышение должностных полномочий. Суд отправил обоих в следственный изолятор, однако позже женщина была освобождена из-под стражи.

По версии следствия, Юдин, будучи главой городского округа Талдом, передал несколько городских котельных фирме, которую контролировал лично, без взимания арендной платы. Из-за этого бюджет муниципалитета не получил порядка четырех миллионов рублей.

Следователи также считают, что Юдин организовал схему по погашению долгов контролируемой компании перед ресурсоснабжающими организациями за счет средств городского бюджета. Общий ущерб для округа вследствие этих действий составил около 44 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу Долгопрудного арестовали по делу о мошенничестве. Главу города доставили в суд для рассмотрения меры пресечения.