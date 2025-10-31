Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
В Госдуму поступило представление на лишение неприкосновенности депутата Вороновского
В Государственную думу поступило представление генерального прокурора Александра Гуцана о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского.
Документы были направлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным в профильную комиссию по вопросам контроля и мандатным вопросам для предварительного рассмотрения, сообщается на сайте Госдумы.
Вместе с этим Володин поручил ознакомить всех депутатов с представленными материалами.
Вороновский избран по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. Он занимает пост члена комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее Вороновский работал заместителем главы администрации Краснодарского края.
Представление о лишении Вороновского неприкосновенности будет рассмотрено 10 ноября, передает «Интерфакс».
В прошлом году генпрокурор призвал Совфед лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева, которого заподозрили в причастности к организации убийства.