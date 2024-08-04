Стало известно, сколько сенатор Савельев заплатил за организацию убийства

Сенатор Савельев заплатил за «убийство» Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей компании «Оптомониторинг», соучредителем которой является Савельев, он частично возместил ущерб и был осужден на два года шесть месяцев колонии. Он добавил, что несмотря на это, Савельев его не простил и летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство.

Как уточнили в правоохранительных органах, за него он отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба.

Ранее один из фигурантов дела против сенатора Дмитрия Савельева Юрий Нефедов, арестованный в марте Замоскворецким судом Москвы, оказался ветераном боевых действий в Афганистане.

Напомним, Савельев подозревается в том, что заказал убийство Ионова. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов. Суд арестовал Савельева до 2 октября.