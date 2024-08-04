Фигурант дела Савельева оказался ветераном боевых действий в Афганистане

По делу сенатора Савельева о подготовке убийства арестован ветеран боевых действий в Афганистане Нефедов

Tекст: Антон Антонов

Нефедов «имеет множественные государственные награды за службу», передает РИА «Новости».

В Российском союзе ветеранов Афганистана сообщили, что Савельев и сам проходил службу в Афганистане, в 345-м гвардейском парашютно-десантном полку, размещавшемся в Баграме. В числе его наград – медали «За отвагу» 1988 и 1989 годов.



«Коммерсант» пишет, что, по версии следствия, Савельев для организации убийства обратился именно к Нефедову, с которым был знаком. Тот привлек для поиска киллера своего родственника из Тулы по фамилии Дюков. Дюков в Москве обратился к бывшему оперуполномоченному ФСИН Пестунову, который должен был найти людей, способных убить предпринимателя Сергея Ионова в тюрьме, где тот находился.

Пестунов сообщил о «заказе» правоохранителям и с тех пор все его встречи и разговоры с Нефедовым и Дюковым записывались. Нефедов назвал сенатору цену убийства в 100 тыс. долларов, половину из которых собирался забрать себе.

Убийство было инсценировано. Нефедова задержали в момент передачи денег за выполненный заказ, позже был задержан Дюков, передает ТАСС.

Сообщается, что у следственных органов есть как минимум десять свидетелей по уголовному делу против Савельева.

Как сообщили в правоохранительных органах, Савельеву проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Также экспертизы назначены и двум другим фигурантам дела.

Напомним, Савельев подозревается в том, что «заказал убийство своего бывшего партнера» – предпринимателя Сергея Ионова, который в 2022 году был осужден за растрату 1,6 млн рублей в одной из фирм. Узнав о подготовке преступления, правоохранители инсценировали убийство для изобличения его заказчика и организаторов. Суд арестовал Савельева до 2 октября.

