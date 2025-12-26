Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.2 комментария
СМИ сообщили о субботних переговорах Трампа, Зеленского и европейцев
В ближайшую субботу может состояться видеоконференция с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров, посвященная обсуждению мира на Украине, пишут западные СМИ.
О планах проведения видеоконференции, посвященной переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский портал Axios. В онлайн-встрече собираются принять участие президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители стран Европы. Ожидается, что основной темой станут пути достижения соглашения по прекращению боевых действий и урегулированию ситуации на Украине.
В публикации Axios уточняется, что встреча запланирована на субботу, однако точное время виртуальной беседы пока не раскрывается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский также заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом.
Ранее Зеленский предложил создать демилитаризованную зону на Донбассе и выразил готовность отвести войска с этих территорий при условии сохранения позиций в других регионах.
Напомним, украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из двадцати пунктов, включающего подтверждение суверенитета и соглашение о ненападении при международном мониторинге и гарантиях безопасности от Соединенных Штатов, НАТО и Европы по аналогии с пятой статьей Устава НАТО.