Онищенко объяснил невозможность четырехдневной рабочей недели для россиян

Онищенко заявил о рисках для экономики России при четырехдневной рабочей недели

Tекст: Дарья Григоренко

Онищенко выразил мнение, что в свободные дни граждане могут не знать, чем заняться. «Наши граждане умеют отдыхать или нет? Вот представьте, семь дней в неделе, четыре мы работаем, а три дня думаем, куда себя деть», – заявил он, передает ТАСС.

Онищенко также подчеркнул, что сокращение продолжительности рабочей недели может негативно сказаться на экономике. По его словам, подобные изменения возможны только при условии внедрения новых технологий, которые позволят сохранить прежние темпы во всех отраслях.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в России прогнозируют постепенный переход к четырехдневной рабочей неделе без обязательного регулирования для всех сфер занятости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко выступил против введения четырехдневной рабочей недели в России. В феврале в Госдуме также предложили сократить рабочую неделю на один час. Эксперты считали, что рост числа россиян, мечтающих меньше работать, вызывает тревогу.