Наиболее живучим и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убеждённость в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но её повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Япония решила разместить новые средства РЭБ рядом с Тайванем
Правительство Японии намерено развернуть новое радиоэлектронное подразделение на острове вблизи Тайваня и усилить противовоздушную оборону современными системами, сообщает газета «Никкэй».
Министерство обороны Японии планирует разместить специальное противовоздушное подразделение радиоэлектронной борьбы на острове Енагуни в 2026 финансовом году, сообщает ТАСС.
Расстояние от этого острова до Тайваня составляет около 110 км. Новые средства РЭБ будут предназначены для вывода из строя самолетов потенциального противника с помощью направленных электромагнитных импульсов.
На острове уже существуют менее мощные установки радиоэлектронной борьбы, применяемые также для сбора разведывательной информации. Власти провели встречу с местными жителями, чтобы разъяснить предстоящие изменения и объяснить их значение для региональной безопасности.
В рамках усиления системы ПВО на Енагуни планируется также развернуть зенитные ракеты «Тип-03» с дальностью действия до 60 км, которые уже ранее были размещены на соседнем острове Исигаки. По информации газеты «Никкэй», комплексное размещение современных средств РЭБ и ракетных комплексов позволяет Японии практически вплотную приблизить свою систему противовоздушной обороны к Тайваню, который рассматривается в Токио как потенциальная зона возникновения вооруженного конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пригрозил Японии жесткими санкциями. Япония отправила делегацию в Китай на фоне обострения конфликта. Япония выразила Китаю недовольство.