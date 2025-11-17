Япония отправила делегацию в Китай из-за обострения конфликта после заявлений Такаити

Tекст: Ольга Иванова

Высокопоставленный представитель МИД Японии отправился в Пекин для урегулирования дипломатического конфликта, вызванного заявлениями премьер-министра Санаэ Такаити по поводу возможной реакции Токио на кризис вокруг Тайваня, передает Kyodo News.

Глава Бюро по делам Азии и Океании Масааки Канаи во время встречи с китайскими коллегами собирается подчеркнуть, что позиция страны по тайваньскому вопросу не изменилась и остается в рамках совместного коммунике 1972 года.

Ранее китайский МИД вызвал японского посла Кэндзи Канасуги и потребовал от Такаити отказаться от своих высказываний, которые в Пекине расценили как вмешательство во внутренние дела страны. В ответ Токио выразило протест по поводу публикации китайского дипломата, который в соцсетях пригрозил расправой над премьер-министром Японии.

В начале ноября Такаити заявила, что эскалация вокруг Тайваня с применением военной силы может быть расценена как угроза для Японии и дать основание для применения коллективной самообороны. Китай в ответ на это ограничил поездки своих граждан и призвал студентов пересмотреть планы учебы в Японии, ссылаясь на вопросы безопасности.

Официальный представитель правительства Японии Минору Кихара назвал призывы Пекина препятствовать личным контактам граждан двух стран противоречащими «стратегическим и взаимовыгодным договоренностям» между лидерами государств, достигнутым на саммите АТЭС в октябре. На той же пресс-конференции он заявил, что четыре китайских корабля береговой охраны вошли 12 ноября в территориальные воды Японии у островов Сенкаку.

«Это нарушение международного права. Мы выразили решительный протест дипломатическими каналами и потребовали немедленно покинуть район», – заявил Кихара. Япония контролирует необитаемые острова, известные в Китае как Дяоюйдао, однако Пекин также претендует на этот архипелаг. Кихара подчеркнул, что Токио сохранит бдительность и готов решительно реагировать на подобные действия со стороны Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил обеспокоенность ростом опасности для своих граждан в Японии после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по поводу Тайваня.

Между Токио и Пекином разразился дипломатический конфликт после заявления о возможном развертывании Сил самообороны Японии.

Пекин выразил серьезное представление Токио, подчеркнув неприемлемость позиции японского премьер-министра.