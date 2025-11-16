Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.0 комментариев
Китайцев в Японии предупредили об опасности
Пекин предостерег граждан Китая в Японии об угрозах из-за обострения отношений
Китай выразил обеспокоенность ростом опасности для своих граждан в Японии после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по поводу Тайваня, пишет Bloomberg.
Китай предупредил студентов, планирующих обучение в Японии, о повышенных рисках для граждан КНР на фоне обострения дипломатических разногласий между двумя странами, передает Bloomberg. Речь идет о напряжении, вызванном высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.
Министерство образования КНР рекомендовало китайским студентам, уже находящимся в Японии и тем, кто собирается туда поехать, внимательно следить за ситуацией с безопасностью, о чем сообщило центральное телевидение Китая. Одновременно в спорных водах, которые контролирует Япония, появились четыре вооруженных китайских корабля береговой охраны – впоследствии они покинули район. Оба государства претендуют на ряд необитаемых островов в Восточно-Китайском море; в последние годы присутствие китайских судов там заметно участилось.
Трения усилились после слов Такаити, что применение военной силы в отношении Тайваня может рассматриваться Японией как «ситуация, угрожающая выживанию страны». Это определение позволяет японскому правительству юридически оправдать возможное вмешательство в конфликт, связанный с Тайванем. Хотя Такаити не заявляла прямо о готовности отправить военных, Пекин потребовал от Токио опровергнуть ее заявление, обвинив японскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.
В Токио настаивают, что их позиция по Тайваню не изменилась, и вопросы безопасности должны решаться мирным путем. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что мнение правительства соответствует международному и внутреннему законодательству. Пресс-секретарь кабмина Минору Кихара отметил в беседе с Kyodo: нынешние действия Китая не соответствуют достигнутым ранее договоренностям о взаимовыгодном стратегическом партнерстве между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Япония обменялись угрозами о возможности войны из-за заявлений о ситуации вокруг Тайваня. Китай выразил решительный протест после слов премьер-министра Японии Такаити о поддержке Тайваня. Эксперт объяснил усиление риторики нарастанием противоречий между странами и позицией США.