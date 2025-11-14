Эксперт объяснил обострение риторики между Китаем и Японией

Эксперт Кистанов: «Ястребиная» риторика нового японского премьера против Китая выгодна США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Дипломатический конфликт Пекина и Токио вышел на самый высокий уровень. Основным триггером стали заявления нового премьера Японии Санаэ Такаити. Она является приверженцем «ястребиного» внешнеполитического курса, что отражается в жесткой риторике о готовности отставить интересы страны любыми способами», – пояснил Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

По его словам, экономическая и энергетическая безопасность Токио во многом связаны с ситуацией вокруг Тайваня, лежащего около основных путей японского экспорта товаров и импорта энергоресурсов. «Решение Пекином «тайваньского вопроса» приведет к большему китайскому контролю над торговыми маршрутами и зависимости Японии от Китая», – детализировал аналитик.

«Кроме того, Тайбэй используется Вашингтоном как средство сдерживания Китая. Поэтому американская сторона негласно одобряет выступления Токио против расширения присутствия КНР в Восточно-китайском море. Переход Тайваня под полный контроль Пекина перевернет ландшафт в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чего стараются не допустить Япония и США», – продолжил собеседник.

«По этой же причине Такаити заявила, что ее страна будет проводить курс на ускоренное развитие собственного оборонного потенциала. В соответствии со стратегией национальной безопасности, принятой в 2022 году, государство взяло на себя обязательство увеличить военный бюджет до 2% ВВП к 2027 году. Также Токио будет держать курс на укрепление союза с США и, возможно, пересмотрит некоторые принципы, касающиеся ядерного оружия», – спрогнозировал эксперт.

«Впрочем, на мой взгляд, стороны смогут избежать военного конфликта, ограничившись заявлениями о решимости отстаивать геополитические позиции. Не исключено, что в среднесрочной перспективе Пекин и Токио даже сделают дипломатические шаги навстречу друг другу», – резюмировал Кистанов.

Ранее замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за «ошибочных высказываний» японского премьер-министра Санаэ Такаити, передает «Синьхуа».

Китайская сторона имеет в виду слова Такаити, сказанные на прошлой неделе в японском парламенте, о том, что силовое решение Пекином «тайваньского вопроса» может «угрожать выживанию» Японии и спровоцировать военный ответ со стороны Токио.

В этой связи в МИД КНР указали, что высказывания Такаити грубо нарушают международное право и основные принципы межгосударственных отношений, серьезно подрывают послевоенный порядок, противоречат «принципу одного Китая» и вредят политической основе китайско-японских отношений. Кроме того, замглавы МИД КНР подчеркнул, что заявления Такаити серьезно ранят чувства китайского народа. «1,4 млрд китайских граждан никогда с этим не смирятся!», – подчеркнул Вэйдун.

Япония потерпит «сокрушительное поражение» от китайских военных, если попытается применить силу для вмешательства в ситуацию на Тайване, пообещало в свою очередь министерство обороны Китая. В Пекине призвали Токио «извлечь уроки из истории», сообщает Reuters. Генконсул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и вовсе пригрозил «отрубить голову» Такаити, но вскоре удалил запись.

В конце октября американский лидер Дональд Трамп и Санаэ Такаити во время визита на авианосец USS George Washington недалеко от Токио подчеркнули намерение повысить уровень военного взаимодействия США и Японии и увеличить оборонное финансирование. «Мы сталкиваемся с беспрецедентно серьезной угрозой, и мир нельзя сохранить одними словами», – сказала японский премьер.