Bloomberg: Трамп и Такаити договорились усилить военное сотрудничество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити пообещали укрепить сотрудничество в сфере безопасности и увеличить оборонное финансирование во время визита на авианосец USS George Washington недалеко от Токио, передает Bloomberg.

Мероприятие подчеркнуло тесные военные связи между странами. На базе Йокосука Трамп заявил: «Дорогой союз между США и Японией – одно из самых удивительных отношений во всtм мире, действительно».

Трамп сообщил, что утвердил первую поставку ракет для японских истребителей F-35. Такаити отметила, что Япония намерена «фундаментально укреплять свои оборонные возможности» и быть более активной в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Она подчеркнула: «Мы сталкиваемся с беспрецедентно серьезной угрозой, и мир нельзя сохранить одними словами».

США сохраняют около 53 тыс. военнослужащих на японских базах, которые остаются ключевым элементом военной стратегии Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп вновь озвучил недовольство условиями оборонного договора, считая их неравноценными: Вашингтон обязан защищать Японию, в то время как у Японии нет прямых обязательств защищать США. Он также призвал Токио увеличить выплаты за содержание американских баз – сейчас Япония ежегодно выделяет около 211 млрд иен (1,4 млрд долларов), а переговоры о новом соглашении должны начаться в следующем году.

Япония и США договорились о совместном наращивании судостроительных мощностей; министр торговли США Ховард Латник подписал с японскими чиновниками меморандум о взаимопонимании. Япония также продолжает закупки американского вооружения на многомиллиардные суммы, включая более 100 истребителей F-35 и около 400 крылатых ракет Tomahawk.

Подводя итог на борту авианосца, Трамп выразил уверенность в союзнических перспективах: «У нас будут долгие, хорошие отношения. И, знаете, нужно получать удовольствие от жизни».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал соглашение о сотрудничестве в области редких минералов с Японией.