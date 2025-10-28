Трамп подписал соглашение о редких минералах с Японией до встречи с Си Цзиньпином

Tекст: Алексей Дегтярев

США и Япония подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных редкоземельных минералов, сообщает Washington Post.

Документ, подписанный Дональдом Трампом и новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, стал ключевым шагом в подготовке к долгожданной встрече Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Правительство США преследует цель снизить зависимость Вашингтона от китайских поставок критических минералов, используемых в производстве электроники, авиационной и оборонной промышленности, говорится в публикации.

Китай ранее объявлял о расширении экспортных ограничений в этой сфере, так Пекин использует свое доминирующее положение как аргумент в переговорах, отмечается в материале.

Такаити назвала соглашение «началом новой золотой эры» в отношениях двух стран. Она вручила Трампу бумаги о выдвижении на Нобелевскую премию мира и преподнесла ему подарки, включая клюшку для гольфа бывшего премьер-министра Синдзо Абэ и карту японских инвестиций в экономику США на сумму 550 млрд долларов.

Одновременно стороны обсудили увеличение японских оборонных расходов и прогнозируемое ускорение военных вложений вплоть до двух процентов ВВП страны. Трамп не прокомментировал точную сумму увеличения трат, однако выразил солидарность и готовность поддерживать союзника на «максимальном уровне».

Делегации также встретились с семьями японцев, похищенных КНДР в 1970-1980-х годах. Эксперты отмечают, что для новой главы правительства Японии встреча с Трампом стала первым большим дипломатическим испытанием, важным для укрепления личных контактов и двустороннего доверия.

Ранее Белый дом анонсировал встречу Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

Также Трамп сообщил, что в 2026 году посетит Китай.