Госдеп уволил сотрудника после разногласий по заявлению о Палестине

Госдеп США уволил сотрудника Горейши после споров о тональности заявлений по Газе

Tекст: Вера Басилая

Руководство Госдепартамента США уволило сотрудника Шахеда Горейши после споров о формулировках заявлений по Израилю и Палестине, передает ТАСС.

По данным The Washington Post, Горейши занимал должность главного специалиста по подготовке сообщений для журналистов о ближневосточном конфликте. Его увольнение состоялось 18 августа.

Как отмечается, Горейши настаивал на публикации комментария, где подчеркивалось, что администрация США не поддерживает принудительное переселение палестинцев в секторе Газа. Данное предложение было отклонено руководством.

Ранее в августе Горейши рекомендовал выразить соболезнования по поводу гибели пяти журналистов телеканала Al Jazeera в Газе после израильского удара. Однако его предложение также было отвергнуто, так как американское внешнеполитическое ведомство выразило сомнения относительно деятельности одного из погибших.

Источники газеты среди должностных лиц заявили, что увольнение Горейши стало тревожным сигналом для сотрудников Госдепа и подтверждением недопустимости отклонения от произраильской позиции. Официальная причина увольнения не озвучивалась.

Ранее израильская армия начала операцию по захвату Газы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа.

Палестинские власти считают, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно удерживает регион в состоянии войны, опасаясь за свою политическую карьеру после ее завершения.