Власти Грузии за два дня задержали 51 человека за незаконное хранение оружия

Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.7 комментариев
Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.7 комментариев
Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.2 комментария
Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.7 комментариев
Национальный мессенджер Max зарегистрировал 100 млн пользователей. Ежедневно сервисом пользуются 70 млн человек. Каждый день пользователи отправляют более 1 млрд сообщений и совершают 28 млн звонков, сообщает VK.
С момента запуска Max пользователи отправили 62 млрд сообщений и совершили свыше 3 млрд звонков. Также зафиксировано 470 млн видеокружков, записанных и отправленных через платформу, и 25,5 млн чатов.
Авторы, блогеры, пользователи и компании создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.
Ранее мессенджер Max предоставил жителям стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки возможность регистрации с помощью местных sim-карт.
Партия «Единая Россия» объявила о начале регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании, сообщается в Telegram-канале партии. Заявки принимаются на сайте PG.ER.RU до 30 апреля. Участвовать могут все избиратели, зарегистрированные на территории России.
Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» остается политической силой, где кандидаты определяются в открытой и честной борьбе, с учетом мнения жителей регионов.
«Каждый наш потенциальный кандидат проводит большое количество встреч. На них люди делятся тем, чем живут, рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день, высказывают предложения, наказы. И всё это – не просто слова. За реализацию этих предложений партия несет ответственность. Они ложатся в основу нашей Народной программы», – заявил Якушев.
Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму будет утвержден на партийном съезде в июне. По словам Якушева, с каждым годом интерес к процедуре предварительного голосования растет – как со стороны кандидатов, так и избирателей.
С 2022 года в партийном предварительном голосовании перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции.
«Рассчитываем, что герои СВО проявят интерес и к предварительному голосованию перед выборами в Госдуму. А «Единая Россия» всецело поддержит их на этом пути», – заключил секретарь Генсовета.
Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.
По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.
Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.
Эксперт Исполинов назвал главную цель закона о применении армии для защиты россиян за рубежом
«Принятие закона об экстерриториальном применении Вооруженных сил для защиты россиян от исполнения решений иностранных судов назрело давно. Сейчас эта норма становится все более актуальной на фоне попыток преследований наших граждан», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
«Придание юридической глубины возможности использования военной компоненты, безусловно, охладит пыл у ряда недружественно настроенных правительств. Думаю, именно превентивный эффект и является главной целью этого законодательного новшества. По сути, это официальное заявление о нашей готовности применить силу в случае недобросовестного отношения к соотечественникам», – продолжил он.
По словам эксперта, актуальность меры продиктована и скрытыми процессами на международной арене. «Международный уголовный суд практикует выдачу секретных ордеров на арест в отношении российских граждан. Мы не знаем точно, кто там фигурирует, но подобные документы, вне всяких сомнений, имеются – и в немалом количестве. Можно предположить, что в том числе для защиты от непубличных преследований МУС Москва и приняла предупредительные меры», – допустил спикер.
При этом юрист призывает не воспринимать новеллу как угрозу немедленного военного вмешательства. «Реализация нормы, вероятно, останется в зоне ответственности главы государства. Действовать будут, скорее всего, ситуативно, исходя из обстоятельств каждого отдельного дела. Совсем необязательно грозить вводом дивизии ВДВ – существует множество более тонких инструментов для защиты граждан с помощью военных», – заметил Исполинов.
Он также пояснил мотивы недружественных стран: «Нужно понимать, что для МУС и ряда правительств принципиально важно задерживать хоть каких-то россиян. Им нужен медийный эффект, шоу из этих процессов. Теперь мы им этого не позволим. Да и они сами крепко задумаются, учитывая появление у России юридических оснований для применения армии».
Эксперт напомнил, что подобная практика существует в мире не первый год. «Эта законодательная модель не нова. Например, США еще в 2002 году приняли норму о защите своих военных от юрисдикции МУС. Это было сделано сразу после вступления в силу Римского статута. Тот американский закон даже получил неофициальное название «Закон о вторжении в Гаагу», – заключил Исполинов.
Ранее в России одобрили законопроект, позволяющий использовать армию для защиты граждан в случае их ареста судами иностранных государств. Соответствующую инициативу предложило Минобороны в качестве поправок к двум нормам – шестой статье Федерального закона «О гражданстве РФ» и десятой статье Федерального закона «Об обороне».
«Речь идет о судебных органах, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, либо же компетенция которых не основана на международных договорах России или резолюции Совбеза ООН», – пояснил «Коммерсанту» председатель правления ассоциации юристов Владимир Груздев.
В настоящее время государство с законодательной точки зрения способно применять войска за рубежом лишь в четырех случаях: отражение нападения на отечественные войска, отражение атаки на государство, обратившееся за помощью к Москве, защита граждан от вооруженного нападения и борьба с пиратством.
Эксперт Юшков: Россия может усугубить энергокризис в Европе, лишив СПГ
«Говоря о неизбежности наступления новой устойчивой ценовой реальности, Владимир Путин, вероятно, имеет в виду нынешний статус-кво на рынке. Дестабилизация на Ближнем Востоке привела к меньшему поступлению из региона углеводородов на мировой рынок. Это вызывает рост цен во всем мире», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
Он напомнил, что с Ближнего Востока основные объемы нефти и СПГ шли на азиатские рынки. «Поэтому на фоне сокращения ближневосточного предложения начинается общемировой дефицит – цены растут в Европе, Азии и Америке. Что касается газа, то больше других между собой связаны азиатские и европейские рынки. Это как система сообщающихся сосудов – СПГ перетекает туда, где выше цена. В итоге же на втором рынке тоже приходится поднимать цены, чтобы достичь баланса и удержать энергоносители у себя», – пояснил спикер.
«Судя по всему, дефицит на мировом рынке нефти и газа будет нарастать. В первую очередь будут окончательно истрачены запасы нефти, в том числе российской, хранящиеся в танкерах у побережья азиатских стран. Затем в ход пойдут стратегические резервы в странах-потребителях – они уже обсуждают этот вариант», – напомнил он.
«В итоге, средняя цена на нефть закрепится в районе 95 долларов, а затем и 100 – если Ормузский пролив не будет разблокирован. Таким образом, наступит новая ценовая реальность из-за того, что по политическим мотивам был нарушен баланс спроса и предложения», – детализировал аналитик. Эксперт также обратил внимание на предложение Путина о направлении дополнительной выручки на снижение долговой нагрузки российских энергокомпаний.
«Вероятно, президент указывает на то, что могут сделать сами компании – они зарабатывают больше, потому что дороже продают энергоносители. Глава государства предлагает эту сверхприбыль направить на снижение долговой нагрузки перед банками, чтобы в дальнейшем бизнес тратил меньше средств на обслуживание долга, а больше – на собственное функционирование и развитие. Предложение объясняется тем, что нынешняя ситуация может быть не очень продолжительной», – объяснил спикер.
«Вероятно, это предложение относится к госкомпаниям, например, «Роснефти», «Газпром нефти». Для остальных предложение не носит обязательный характер, но явно тоже будет учитываться руководством», – предположил собеседник.
Он также напомнил, что для государства в целом задача минимум – добрать те деньги, которые страна недополучила в январе-феврале нынешнего года. «Российский бюджет сверстан из цены на нефть в 59 долларов за баррель. А средняя цена в январе была около 40. Сейчас будет подсчитана средняя цена на нефть марки Urals за март и этот показатель заложат в формулу определения налога на добычу полезных ископаемых за апрель», – объяснил он.
Помимо этого, спикер отметил слова Путина о «целесообразности прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок». «Вероятно, президент имел в виду СПГ. Этот мобильный способ доставки предполагает возможность перенаправления потоков. Весь газ, который Россия поставляет в Евросоюз, производится в рамках проекта «Ямал-СПГ». Но теперь условный танкер-газовоз будет отгружаться не в Европе, а пройдет дальше в Индию. Летом же, когда Восточная часть Северного Морского пути будет открыта, у него будет возможность дойти до Китая», – заметил эксперт.
Он напомнил, что ЕС запретил импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля – после отопительного сезона. «Москва же может сейчас усугубить энергокризис в Европе, лишив ее российского СПГ. Тогда можно будет максимизировать цены на европейском газовом рынке и заработать за счет сохранения поставок трубопроводного газа. С СПГ у нас нет экспортной пошлины, а с трубопроводных поставок она составляет примерно 30% от рыночной цены», – отметил Юшков.
Он заметил также, что для перенаправления трубопроводного газа сначала нужно заключить контракты на продажу в какую-то другую страну, потом построить сам газопровод. «Процесс может продолжаться годами, как это происходит с «Силой Сибири-2», – детализировал эксперт.
«Что касается трубопроводных поставок, то Россия готова продолжать выполнять контрактные обязательства перед Венгрией и Словакией. Но из-за того, что Украина перекрыла нефтепровод «Дружба», нефть к двум нашим партнерам не доходит. Пока российская сторона может поставлять им только трубопроводный газ», – напомнил он.
«В создавшейся ситуации Будапешт и Братислава пытаются добиться от Еврокомиссии разрешения импортировать российскую нефть морским транспортом. Схема предполагает доставку энергоносителей танкерами в Хорватию, разгрузку и отправку по прямому нефтепроводу в Венгрии и Словакии», – указал аналитик.
Он напомнил, что морским транспортом в Евросоюз запрещено поставлять российскую нефть, но в этих же нормах предусмотрено исключение из-под санкций, если у какой-то из стран ЕС возникает угроза энергетической безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа заявил, что «изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведет к новой устойчивой ценовой реальности». «Это неизбежно произойдет, поэтому российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – приводит Кремль его слова.
Президент напомнил, что страны ЕС планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе сжиженного природного газа, вплоть до полного запрета таких поставок в 2027 году.
«В этой связи перед правительством уже была поставлена задача оценить возможность и целесообразность прекращения поставок наших энергоресурсов на европейский рынок, не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», – сказал он.
«Конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надежные отношения долгосрочного характера, в те государства, которые выстраивают с Россией конструктивные деловые отношения», – отметил Путин.
Он также подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает надежным поставщиком энергоносителей. «Мы, безусловно, продолжим поставлять нефть и газ в те страны, которые сами являются надежными контрагентами. Имею в виду не только наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия», – напомнил глава государства.
Стоит отметить, что в преддверии саммита Евросоюза лидеры нескольких стран во вторник обсудят по видеосвязи меры по борьбе с ростом цен на энергоносители и сокращению бюрократии, к встрече приглашены более десяти глав государств. Организаторами выступают Германия, Бельгия и Италия. На мероприятие ожидается участие более десяти глав государств ЕС.
В понедельник цена на нефть марки Brent на торгах поднималась выше $100 за баррель. На минувшей неделе она подорожала на 37%. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мир стоит на пороге перестройки глобального рынка углеводородов.
Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.
Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.
Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.
Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.
Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».
Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».
Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.
Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.
В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.
Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.
Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.
В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.
Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.
Алексей Мордашов возглавил рейтинг богатейших россиян Forbes
В глобальный рейтинг вошли 155 бизнесменов из России, это на девять человек больше прошлогоднего показателя, пишет Forbes.
Общее состояние богатейших граждан также достигло рекордной отметки в 696,5 млрд долларов. Это абсолютный максимум за все время наблюдений.
Лидером списка стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чей капитал вырос до 37 млрд долларов. Вторую строчку занял президент «Норникеля» Владимир Потанин с оценкой активов в 29,7 млрд долларов. Замкнул тройку основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого увеличилось до 29,5 млрд долларов.
Авторы исследования связывают успех российских предпринимателей с укреплением национальной валюты. За минувший год рубль подорожал к доллару на 16%. Этот фактор позволил существенно переоценить долларовый эквивалент активов отечественного бизнеса.
В предыдущий раз рекордный показатель по числу российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes был достинут в 2024 году, тогда этот показатель составлял 125 человек.
Состояние богатейших россиян с начала 2025 года возросло более чем на 22,5 млрд долларов.
Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО
О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.
«Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.
Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.
Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.
Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.
Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.
Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге 21-летнего бойца из Самары. Молодой военнослужащий после срочной службы подписал контракт и участвовал в штурмовых операциях, командовал штурмовыми группами на Красноармейском направлении, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Пушилин сообщил, что после того, как группа военнослужащего заняла позицию в районе Гришино, он остался один и в течение 68 дней удерживал рубеж, отражая многочисленные контратаки. По словам Пушилина, снабжение бойца боеприпасами и продовольствием обеспечивали с помощью коптеров, поскольку подойти к нему было невозможно.
«68 дней, представляете, сколько было контратак противника? Они пытались выбить. Он умудрялся [держаться], ему передавали, невозможно было подойти туда», – рассказал Пушилин.
В итоге военного удалось эвакуировать, он выполнил все поставленные задачи, однако из-за тяжелых ранений врачи были вынуждены ампутировать ему две ступни. Сейчас он находится в больнице. Пушилин подчеркнул особенность этой истории и попросил представить бойца к государственной награде совместно с Министерством обороны.
Президент Путин пообещал обсудить вопрос представления к награде с командованием и отметил, что награда будет соответствовать героизму бойца.
«Я обязательно переговорю с командующим, и награда будет соответствовать его подвигу», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецком государственном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония присвоения звания Героя ДНР 18 военным. Троим из них присвоили это звание посмертно.
В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .
Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.
Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.
За 11 дней с начала войны Иран сосредоточил удары по ключевым американским радиолокационным и зенитным системам в регионе, передает The New York Times.
Под удар попали объекты в Катаре и Кувейте, в том числе радары на базе Аль-Удейд и три радиолокационных купола в лагере Арифджан, где размещены военнослужащие США. В Кувейте на авиабазе Али Аль-Салем были повреждены или разрушены не менее шести строений рядом со спутниковой связью.
По данным американских военных, подконтрольные Ирану группировки атаковали отели, где размещались солдаты США, включая рой беспилотников по гостинице в Эрбиле. Семь военнослужащих США погибли с начала конфликта, еще 140 были ранены, из них 108 уже вернулись к службе.
Иранские власти заявили примерно о 1300 погибших в стране от ударов США и Израиля, тогда как иранские атаки по целям на Ближнем Востоке унесли жизни как минимум 30 человек.
Военные эксперты напоминают, что во время двенадцатидневной войны с Ираном в прошлом году США и Израиль серьезно истратили запасы перехватчиков. По данным Центра стратегических и международных исследований, Пентагон тогда выпустил от 100 до 250 ракет THAAD, затратив от 20% до 50% своего арсенала, а также 80 ракет SM-3, почти пятую часть запасов.
«Это удивляет, насколько быстро они усвоили и внедрили уроки двенадцатидневной войны», – заявил иранист Вали Наср из Университета Джонса Хопкинса.
Наср отметил, что Тегеран сделал вывод о нехватке у США оборонительных средств, таких как перехватчики, THAAD и Patriot, и может продолжать пуски, даже когда американские склады опустеют.
Американские военные собеседники газеты считают, что Иран принял невозможность соперничать в огневой мощи и стремится выжить под ударами, чтобы объявить это своей победой. При этом удар по инфраструктуре связи и раннего предупреждения в Аль-Удейде, по их словам, был направлен на подрыв координации и управления операциями США.
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Иран резко изменил тактику и распространил удары на соседние с ним государства, отправив тысячи дешевых беспилотников-камикадзе по целям в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке и Бахрейне.
Хегсет заявил, что такое поведение Тегерана показывает отчаяние и было «большой ошибкой», поскольку обнажило его готовность бить по соседям. При этом Кейн отметил, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак заметно снизилась под давлением ударов авиации США. По словам генерала, число баллистических пусков сократилось примерно на 90% по сравнению с началом операции, а использование ударных беспилотников уменьшилось на 83%, что он связал с работой американских расчетов ПВО.
Однако в Пентагоне признают, что не имеют полной картины всех иранских пусковых позиций и что Тегеран сохранил значительный запас ракет для ударов по важным целям, включая радары США.
По данным с закрытых брифингов для Конгресса, Иран удерживает до 50% арсенала ракет и установок, хотя ежедневные удары коалиции постепенно сокращают эти запасы. Издание отмечает, что ранее Тегеран обычно заблаговременно предупреждал об ответных ударах, в основном для сохранения лица, но сейчас действует иначе, нанося внезапные удары по важным объектам.
Так, около 80 км к северо-востоку от лагеря Арифджан на базе Али Аль-Салем пострадали строения у спутниковой связи, а разрушения на комплексе штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне Пентагон оценил примерно в 200 млн долларов.
Несмотря на ликвидацию верховного лидера Ирана в начале войны, военные эксперты подчеркивают, что страна демонстрирует способность продолжать боевые действия и не выглядит обезглавленным режимом.
В результате серии масштабных иранских атак были уничтожены критически важные американские радиолокационные станции.
Гигантский комплекс раннего предупреждения в Катаре стоимостью более 2 млрд долларов пострадал в ходе этих ударов.
Корпус стражей исламской революции отчитался о выводе из строя радиолокационного оборудования на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.
Иранские военные применили гиперзвуковые и сверхтяжелые ракеты для ударов по американским базам.
Представитель КСИР заявил, что американские корабли и авиация отошли от иранских границ более чем на 1 тыс. километров из-за угрозы ракетных ударов.
Богомаз в своем Telegram-канале отметил, что «украинские террористы совершили бесчеловечный акт».
По его словам, из 42 пострадавших 29 человек были госпитализированы. Восемь реанимационных бригад прибыли из Москвы для оказания дополнительной медицинской помощи. Девять пациентов с тяжелыми травмами направят в федеральные медцентры.
Пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание, возникшее после удара, к 23.39 10 марта, отмечают в экстренных службах. Движение транспорта в городе восстановлено и осуществляется в обычном режиме.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ России на ракетный удар ВСУ по Брянску, унесший жизни шести человек, будет определен военными в рамках продолжающейся спецоперации.
В среду Богомаз сообщил, что в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Брянск число пострадавших увеличилось до 42 человек.
The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»
Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.
Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.
Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.
The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.
Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.
Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.
Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.