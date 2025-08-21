Власти Палестины обвинили Нетаньяху в затягивании войны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Советник президента Палестины Махмуд Аль-Хабаш заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно затягивает войну, опасаясь последствий для своей политической карьеры, передает РИА «Новости». Аль-Хабаш отметил: «Я не думаю, что Нетаньяху хочет перемирия – он хочет войны. С его точки зрения, любая пауза или прекращение войны лишь приблизят его уход с политической сцены в Израиле, потому что это откроет против него двери для юридической и судебной ответственности по множеству дел». Он также добавил, что речь идет не только о войне, но и о коррупционных делах, в которых обвиняется Нетаньяху, а война служит для израильского премьера «спасательной веревкой».

Аль-Хабаш подчеркнул, что приоритетом для палестинского руководства является прекращение войны любой ценой и попытка лишить Нетаньяху оправданий для дальнейших военных действий. По его словам, этому препятствует поддержка Израиля со стороны США и политика израильского правительства, ориентированная на экспансию и применение силы.

Советник выразил надежду, что международное давление поможет принудить Нетаньяху к согласию на прекращение огня и открытие политических возможностей для стабилизации ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия начала операцию по захвату Газы. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа с последующей мобилизацией резервистов.