    Маневры США вокруг Венесуэлы призывают китайский флот
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Мошенники запустили схему обмана с новогодними корпоративными подарками
    Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни «Машенька»
    Посольство сообщило о скором выезде экипажа Ми-26 из Туниса
    Блумберг: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы
    Эксперт объяснил заявление главы нацразведки США о лжи по поводу планов России
    На сайте Кремля появился официальный перевод термина «подсвинки» на английский
    Заключенный Саакашвили в день рождения пожаловался на облысение
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    22 декабря 2025, 02:30 • Новости дня

    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа

    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    21 декабря 2025, 17:47 • Новости дня
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    Минобороны рассказало о новой танковой тактике для прорыва обороны ВСУ
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные в Донецкой народной республике внедрили тактику атаки танков парами совместно с беспилотниками для прорыва позиций противника, сообщили в Минобороны РФ.

    Танкисты группировки «Восток» применяют новую тактику при прорыве обороны ВСУ в поселке Сладком в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале. В основе тактики – внезапные атаки танковой парой, последующий быстрый отход для перезарядки и смена позиции. По словам танкистов, такой маневр лишает противника возможности прицельного ответного удара и позволяет запутать ВСУ относительно направления следующей атаки.

    Особенность новой схемы – тесная работа с беспилотниками: операторы БПЛА корректируют огонь танков, указывают новые цели и своевременно предупреждают о появлении угроз. Такой подход, по мнению военных, позволяет минимизировать риски и сохранять высокий темп наступления.

    В пресс-службе Министерства обороны подчеркивают, что «маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Высокое в Сумской области. Группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике.

    21 декабря 2025, 11:23 • Новости дня
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Ушаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева в мирный план создают препятствия для установления долгосрочного соглашения.

    Положения, которые Европа и Украина предлагают внести в мирный план, мешают достижению долгосрочного мира, передает РИА «Новости».

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил: «Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира». По его словам, эти условия не способствуют прекращению конфликта и не ведут к стабильному урегулированию.

    Параллельно Ушаков прокомментировал возможность организации трехсторонней встречи между США, Россией и Украиной. По его словам, вопрос такой встречи сейчас серьезно не обсуждается. «Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке», – отметил представитель Кремля.

    Кроме того, Ушаков сообщил, что пока не ознакомлен с какими-либо официальными документами, которые бы передали США по вопросам мирного урегулирования. Он пояснил, что соответствующая информация поступала только через прессу, но сам он никаких официальных бумаг не видел и не получал для рассмотрения.

    Также помощник президента России сообщил подробности о зарубежной командировке главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Дмитриев находится в Майами, где проводит деловые встречи с рядом коллег. В частности, в день прибытия в США он сразу направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков подчеркнул, что визит Дмитриева связан исключительно с рабочими вопросами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    21 декабря 2025, 15:30 • Видео
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    21 декабря 2025, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами одной фразой охарактеризовал их итоги в ответ на вопросы журналистов.

    Представители СМИ обратились к Дмитриеву с вопросом, не смогли ли помешать переговорам разжигатели войны?

    «Не смогли, не смогли. Всё хорошо», – ответил спецпредставитель президента России.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Politico 18 декабря сообщила о грядущих переговорах США и России в Майами на выходных. Дмитриев 20 декабря прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине. Песков заявил, что Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    21 декабря 2025, 18:22 • Новости дня
    Дмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США, вновь прибыв на переговорную площадку в Майами.

    Дмитриев начал второй день переговоров о возможном урегулировании ситуации на Украине совместно со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Встреча проходит в Майами на той же площадке, где велись обсуждения накануне.

    Ожидается, что Дмитриев покинет Майами в воскресенье, 21 декабря, после завершения очередной встречи. Подробности о достигнутых договоренностях пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Переговоры в Майами проходят конструктивно, по словам Дмитриева.

    21 декабря 2025, 21:03 • Новости дня
    Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена выработать дальнейшую позицию по переговорам с США на Украине после возвращения спецпредставителя Кирилла Дмитриева из Майами и его доклада президенту, считает помощник президента России Юрий Ушаков.

    Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

    Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

    Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

    В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.

    21 декабря 2025, 05:47 • Новости дня
    Зеленский заявил, что союзники Киева «придерживают ракеты ПВО»

    Зеленский: Союзники Киева начали придерживать ракеты ПВО

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд стран, оказывающих Украине военную помощь, стал «придерживать ракеты ПВО», на поставки которых рассчитывает Украина, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Честно скажу, в некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Он отметил, что сейчас Киев не может получить необходимый для себя объем ракет. Зеленский особо подчеркнул потребность в ракетах для американских систем Patriot PAC-3, которые США ежегодно производят в количестве 55-60 единиц.

    Он не стал рассказывать, какие конкретно страны замедлили поставки, но отметил, что ряд европейских государств делает это, чтобы сохранить собственные резервы ракет для своей безопасности.

    Зеленский также сказал, что Киев просит у западных стран лицензии на производство систем ПВО и боеприпасов к ним на территории Украины, однако партнеры такие лицензии не предоставляют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о неудовлетворительной работе украинской противовоздушной обороны в Одессе после атак российской армии. Зеленский признал, что Киев не сможет самостоятельно содержать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий без поддержки западных стран.

    21 декабря 2025, 15:56 • Новости дня
    В базу «Миротворца» внесли 12 детей из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еще 12 детей из России в возрасте от двух до пяти лет были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

    Информацию об этом обнаружило РИА «Новости», изучив последние обновления на ресурсе. На сайте в качестве оснований для внесения малышей указывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение государственной границы». Возраст детей составляет от двух до пяти лет.

    Накануне личные данные 20 детей, родившихся с 2014 по 2019 год, оказались в базе экстремистского сайта «Миротворец» с формулировками о «покушении на суверенитет Украины» и «нарушении границы».

    В субботу глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

    В декабре в базу сайта включили более 25 российских детей. В их числе оказалась 11-летняя девочка из России по имени Полина, которую на сайте назвали «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России.

    21 декабря 2025, 06:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung заявила об изоляции Мерца из-за позиции по российским активам

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров из-за своей позиции по замороженным российским активам, пишет Berliner Zeitung.

    Как отмечает Berliner Zeitung, в последние недели разные участники обсуждения – от Euroclear, где хранятся основные блокированные суммы, до Европейского центрального банка, а также от Вашингтона до Пекина – все чаще высказывали предостережения в адрес Берлина и Европы, передает ТАСС.

    В тексте говорится, что канцлер до последнего пытался нахваливать преимущества фактической экспроприации российских средств, при этом недооценивая риски такого шага. «Даже когда российский Центробанк подал жалобу против Euroclear, а рейтинговое агентство Fitch выпустило предостережение о [возможном снижении рейтинга] Euroclear, Мерц продолжал придерживаться своего курса», – пишет издание.

    Кроме того, отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ранее поддерживавшая Мерца, начала дистанцироваться от него по мере того, как изоляция канцлера становилась очевидной. По мнению автора публикации, Мерц оказался в проигрыше, сделав ставку на экспроприацию российских активов, и в результате потерпел явное политическое поражение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Киева провалился. Страны ЕС согласовали альтернативную схему финансирования киевского режима. Германия должна будет взять на себя основную часть расходов на кредитный пакет для поддержки Украины в размере 90 млрд евро.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию.

    21 декабря 2025, 13:23 • Новости дня
    ВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
    ВС России нанесли серию ударов по позициям ВСУ и технике
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения российских группировок войск за сутки добились продвижения на нескольких направлениях, уничтожили свыше 1200 украинских военных и значительное количество техники, сообщили в Минобороны.

    Российские подразделения продолжают наступление и наносят поражения украинским войскам на различных направлениях, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    На Сумском и Харьковском направлениях российская группировка «Север» улучшила тактическое положение, атаковав формирования егерской бригады ВСУ в районе Рыжевки и Алексеевки, а также подразделения мотопехотной и трех механизированных бригад у Красноярского, Тернового и Волчанских Хуторов. В этих боях ВСУ потеряли до 120 военнослужащих и девять автомобилей.

    Группировка «Запад» продвинулась вперед на переднем крае в районах Подол, Купянска-Узлового, Лесной Стенки, Ковшаровки и других населенных пунктов в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. По информации из сообщения, были уничтожены до 210 военнослужащих, танк Т-72, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронетранспортер Senator (Канада), 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    На южном направлении подразделения Южной группировки заняли более выгодные позиции, поразили технику и личный состав инженерной, горно-штурмовой и трех механизированных бригад ВСУ в районах Краматорска, Дружковки, Константиновки и других населенных пунктов ДНР. Потери противника составили до 215 человек, бронетранспортер M113 и бронеавтомобиль Stryker производства США, 11 автомобилей и др.

    Группировка «Центр» продолжает уничтожение окруженных украинских формирований в Димитрове и зачистку Родинского в ДНР. Было нанесено поражение личному составу и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной и других бригад ВСУ. Зафиксированы потери ВСУ: более 455 военнослужащих, танки Abrams (США) и Leopard (Германия), две боевые бронированные машины, четыре пикапа и артиллерия.

    Подразделения Восточной группировки продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и атаковали подразделения в пяти населенных пунктах Запорожской и Днепропетровской областей. Потери ВСУ превысили 245 военнослужащих, уничтожены шесть бронированных машин, автомобили, 155-мм гаубица М198 (США) и склад материальных средств.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по механизированной бригаде и бригаде теробороны у Орехова и Преображенки, уничтожила до 40 военнослужащих, боевую машину, танк, артиллерию, а также радиоэлектронное и радиолокационное оборудование.

    В Минобороны также сообщили о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и логистики, местам дислокации ВСУ, а также уничтожении 29 беспилотников за сутки.

    С начала СВО на Украине, согласно данным ведомства, уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, более 104 тыс. беспилотников, 640 зенитных комплексов, 26 637 танков и других бронированных машин, а также десятки тысяч артиллерийских орудий и спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» в районе Высокого на Сумском направлении взяла в плен 13 военнослужащих ВСУ, включая командира роты.

    Российские войска освободили поселок Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР. «Северяне» за сутки продвинулись на Сумском направлении на 950 метров.

    21 декабря 2025, 03:34 • Новости дня
    Дмитриев выразил восхищение Габбард за разоблачение «глубинного государства»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев поблагодарил директора Нацразведки США Тулси Габбард за опровержение сообщений, согласно которым разведка США якобы верит в стремление России захватить часть Европы.

    «Тулси Габбард великолепна не только в документировании «российской аферы» при Обаме и Байдене, но и в разоблачении военной машины «глубинного государства», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Дмитриев подчеркнул, что «глубинное государство» хочет спровоцировать Третью мировую войну, «разжигая антироссийскую паранойю в Великобритании и ЕС». Он призвал к восстановлению здравого смысла, мира и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард публично выступила с опровержением сведений, распространенных агентством Reuters, о том, что Россия, по мнению разведки США, якобы хочет захватить часть Европы.

    21 декабря 2025, 07:27 • Новости дня
    Электроснабжение в Курской области восстановлено после атаки БПЛА

    Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курском районе

    Электроснабжение в Курской области восстановлено после атаки БПЛА
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Электроснабжение в Курском районе восстановили в полном объеме после атаки беспилотника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Губернатор поблагодарил энергетиков за быстрое реагирование и возвращение электричества жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. В результате происшествия остались без электричества 5 тыс. жителей.

    21 декабря 2025, 03:59 • Новости дня
    Габбард заявила о желании ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Представители так называемого глубинного государства (deep state, «дипстейт») пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего хотят также ЕС и НАТО, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

    Габбард, выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, заявила, что Белый дом добивается заключения «мирной сделки» по Украине, передает ТАСС.

    «Но на протяжении месяцев я вижу, что каждый раз, когда они достигают прогресса и становятся все ближе к надежде заключить мир, поджигатели войны в «дипстейте» пытаются сделать все возможное, чтобы остановить их <...>, чтобы втянуть военных США в прямой конфликт с Россией, чего в конечном итоге хотят ЕС и НАТО», – сказала она.

    По ее словам, «дипстейт» в разведсообществе превращает разведданные в свое оружие, сливает информацию пропагандистским медиа и распространяет «ложные нарративы». Это делается ради нагнетания страха и истерии для оправдания продолжения боевых действий и срыва попыток договориться о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters заявило, что разведка США придерживается мнения о желании России «захватить всю Украину» и сделать европейскую часть бывшего СССР российской территорией. Габбард назвала заявления Reuters «ложью и пропагандой». На самом деле разведывательное сообщество США, по ее словам, информировало законодателей о том, что Россия, напротив, стремится избежать более масштабного военного столкновения с НАТО.

    21 декабря 2025, 02:50 • Новости дня
    Появились сообщения об успехах российских войск в сумском селе Грабовское

    Подоляка: Российские войска заняли село Грабовское

    Появились сообщения об успехах российских войск в сумском селе Грабовское
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Военный блогер Юрий Подоляка и украинские СМИ сообщают, что российские войска зашли в село Грабовское в Сумской области Украины.

    Украинские СМИ пишут, что российские войска «зашли в пограничное село Грабовское, расположенное непосредственно на линии границы». При этом военные источники украинских СМИ подтверждают, что боевые действия «в районе Грабовского продолжаются несколько дней».

    Подоляка пишет в Telegram, что «вслед за занятием нами приграничного н.п. Высокое, подразделения группировки «Север» заняли и соседнее Грабовское».

    Кроме того, по данным украинских СМИ, поступает информация о дальнейшем движении российских подразделений в направлении села Рясное.

    Подоляка указывает, что российские войска, по некоторым сообщениям, уже вошли в Рясное.

    «Местные паблики пишут, что такого тумана в декабре не было никогда. И стоял он с утра до вечера», – отмечает блогер, комментируя информацию о «быстром продвижении» российских сил в Краснопольском районе Сумской области.

    «Армия России начала наступление на новом участке, перешла границу и практически освободила Грабовское», – пишут «Военкоры Русской Весны», отмечая, что «российскими бойцами были взяты в плен боевики ВСУ и эвакуированы из-под огня жители».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» освободили Высокое в Сумской области.

    21 декабря 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» взяли в плен 13 военнослужащих ВСУ в районе Высокого

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» в районе Высокого на Сумском направлении взяла в плен 13 военнослужащих ВСУ, в том числе командира роты.

    Продвижение штурмовых подразделений «Северян» на Сумском направлении прошло сразу на нескольких участках фронта при поддержке авиации, реактивных систем «Солнцепек» и артиллерии. В Сумской области удалось продвинуться более чем на километр, заняв несколько лесополос. В районе Кондратовки попытка выдвижения боевой группы ВСУ была сорвана комплексным огневым поражением.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта российская авиация нанесла удары по позициям украинских сил в районе Рыжевки, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении «Северяне» активно продвигались на большинстве участков, авиация и тяжелая реактивная артиллерия наносили точечные удары. Возле Старицы отмечено продвижение в лесных массивах, общее продвижение составило до 450 м; в районе Лимана заняты три опорных пункта ВСУ, продвижение составило до 300 м. В Вильче российские штурмовики заняли более 25 домовладений, личный состав ВСУ начал отступление, подвергаясь ударам как российских, так и украинских FPV-дронов.

    Реактивная артиллерия нанесла удары по пунктам дислокации ВСУ в Волчанских Хуторах, зафиксировано продвижение «Северян» на 200 м. На участке Меловое-Хатнее российские бойцы заняли лесной массив, общее продвижение достигло 350 м. Существенных изменений на Липцовском участке фронта не отмечено.

    «За сутки потери противника составили свыше 100 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской), 13 взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» освободили Высокое в Сумской области. Появились сообщения, что российские войска зашли в село Грабовское в Сумской области.

    21 декабря 2025, 22:37 • Новости дня
    Российское посольство в Швеции прокомментировало ситуацию с судном Adler

    Tекст: Катерина Туманова

    Дипломаты российского посольства в Швеции прокомментировали ситуацию с грузовым судном Adler, досмотр которого провели шведские власти в ночь на воскресенье после сигнала бедствия.

    «Следим за ситуацией вокруг российского грузового судна «Адлер». Поддерживаем контакт с капитаном судна и шведскими властями», – сказано в Telegram-канале российской дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Швеции провели в сентябре проверку на шедшем из России торговом судне под панамским флагом у берегов Блекинге. В декабре представители шведских властей поднялись на борт российского контейнеровоза Adler, который остановился у берегов города Хеганес из-за неисправности в машинном отделении.


