В фудкорте в ТРЦ в Волгодонске отравились 20 человек

В Волгодонске возбудили дело после массового отравления в ТРЦ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС. Поводом для возбуждения дела стала информация в СМИ о массовом отравлении в одной из торговых точек общественного питания в ТРЦ Волгодонска, после чего порядка 20 человек были госпитализированы.

В региональной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших есть дети, и добавили, что ведомство организовало собственную проверку по данному факту.

Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, устанавливают ответственных лиц и проверяют качество предоставляемых услуг в заведении общественного питания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Волжском Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по факту отравления людей салатами из местной пекарни.

Ранее в Волгограде после отравления арбузом умер ребенок и по этому факту было возбуждено уголовное дело. А в станице Бессергеневской Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей умерли.



