В фудкорте в ТРЦ в Волгодонске отравились 20 человек

В Волгодонске возбудили дело после массового отравления в ТРЦ
В Волгодонске Ростовской области госпитализировали около двадцати человек после посещения фудкорта в торговом центре, среди пострадавших оказались дети, возбуждено уголовное дело, сообщили в правоохранительных органах.
Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС. Поводом для возбуждения дела стала информация в СМИ о массовом отравлении в одной из торговых точек общественного питания в ТРЦ Волгодонска, после чего порядка 20 человек были госпитализированы.
В региональной прокуратуре уточнили, что среди пострадавших есть дети, и добавили, что ведомство организовало собственную проверку по данному факту.
Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, устанавливают ответственных лиц и проверяют качество предоставляемых услуг в заведении общественного питания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Волжском Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по факту отравления людей салатами из местной пекарни.
Ранее в Волгограде после отравления арбузом умер ребенок и по этому факту было возбуждено уголовное дело. А в станице Бессергеневской Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей умерли.