В Волгоградской области несколько человек отравились салатами

В Волжском после отравления салатами из пекарни завели уголовное дело

Tекст: Дарья Григоренко

Следственный комитет начал проверку после информации в СМИ о том, что несколько человек, включая шестилетнего ребенка, отравились салатами, купленными в пекарне, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что у нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла.