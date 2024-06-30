Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.5 комментариев
В Волгоградской области несколько человек отравились салатами
В Волжском после отравления салатами из пекарни завели уголовное дело
В городе Волжском Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту отравления людей салатами из местной пекарни, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следственный комитет начал проверку после информации в СМИ о том, что несколько человек, включая шестилетнего ребенка, отравились салатами, купленными в пекарне, передает ТАСС.
В ведомстве отметили, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что у нескольких жителей Курска, которые отравились в суши-баре, выявлена сальмонелла.