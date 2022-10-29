Ребенок умер от отравления арбузом в Волгограде

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29 октября, суббота | Последнее обновление — 16:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны заявило о причастности ВМС Британии к подрыву «Северных потоков»
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За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а, возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов.
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Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации.
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Для России во внешней политике противостояние с Западом само по себе – это не самое важное в стратегическом отношении. Намного более значимо то, как Россия будет выстраивать отношения с Мировым большинством.
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Ребенок умер от отравления арбузом в Волгограде
СК: Ребенок умер от отравления арбузом в Волгограде
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В Волгограде ребенок умер после отравления арбузом, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.
По данным следствия, семья купила 26 октября арбуз в овощной палатке, расположенной на улице Волгограда, после употребления арбуза 58-летний мужчина и его несовершеннолетние внуки почувствовали недомогание, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с ухудшением состояния 28 октября дети были госпитализированы в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную помощь, скончался пятилетний мальчик. В настоящее время 11-летней девочке продолжает оказываться необходимая помощь, угрозы ее жизни нет», – добавили в СК.
По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила из-за токсического гастроэнтерита.
Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи выехали на место, из овощной палатки изъяты все арбузы. Проводятся ряд других судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В сентябре 2021 года после отравления арбузом в Москве скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.
В крови умерших были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти.
Глава подразделения «Россия сегодня» в Симферополе погибла на учебном полигоне в Крыму
В результате несчастного случая погибла руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева
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Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла на учебно-тренировочном полигоне в Крыму в результате несчастного случая, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Бабаева занималась на полигоне военно-спортивной стрельбой.
«Света, неугомонная Света – профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…» – цитирует РИА «Новости» слова гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.
Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, является выпускницей юридического факультета МГУ им. М. В.Ломоносова. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в газете «Известия» в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительствл РИА «Новости» в Великобритании. Вернувшись из Британии, работала заместителем главного редактора в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».
В 2008–2012 была шеф-редактором корпункта РИА «Новости» в США. Бабаева работала в том числе в президентском и правительственном пулах.
В 2013–2016 годах Бабаева была в должности главного редактора интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года – советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года стала руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
Развожаев раскрыл подробности атаки дронов на Севастопольскую бухту
Губернатор Развожаев: В течение нескольких часов системы ПВО в Севастополе отражали атаки дронов
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На протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что атаки начались в 4.30 утра.
Помимо БПЛА наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник, отметил губернатор.
По его словам, все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал, уточнил Развожаев.
«Рейд по понятным причинам не работает. Когда возобновит работу – сообщим», – добавил он.
Губернатор также призвал очевидцев не писать, «что-где-во сколько вы видели и слышали», и не публиковать видео, поскольку эти данные «очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города».
Между тем, по данным СМИ, в момент атаки беспилотников на Севастопольскую бухту вблизи границ Крыма, в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем, был замечен американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk.
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Премьер Италии Мелони попросила обращаться к ней в мужском роде
Первая женщина, ставшая премьером Италии Джорджа Мелони, заявила, что обращение к ней в ее новом статусе должно проходить в мужском роде.
К новому премьеру необходимо обращаться «синьор председатель Совмина», передает ТАСС со ссылкой на заявление циркуляра итальянского правительства.
В официальных бумагах слово «почтенный/почтенная» – onorevole (в итальянском оно звучит в обоих родах одинаково) также следует употреблять к новому премьеру.
Отмечается, что Мелони отказывалась от перевода устоявшихся в мужском роде названий должностей в женский.
В конце октября по поручению президента Италии Серджо Маттареллы лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони представила состав нового правительства.
СМИ: Самолетом Су-30 во время полета над Иркутском никто не управлял
Стало известно о потере сознания пилотами Су-30 во время полета над Иркутском
Пилоты истребителя Су-30 потеряли сознание в ходе полета над Иркутском, и самолетом никто не управлял, сообщают СМИ со ссылкой на данные бортовых самописцев.
Бортовой самописец рухнувшего на жилой дом в Иркутске самолета уже найден, начата расшифровка, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По предварительным выводам, потерявший сознание пилот мог непроизвольно склонить ручку управления и направить машину в стремительное пике.
Причины же отключения пилота установить будет сложнее, поскольку система обеспечения кислородом экипажа была полностью уничтожена во время авиакатастрофы.
Напомним, в воскресенье истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета рухнул на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли.
Представитель экстренных служб сообщал, что летчики истребителя не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска, по всей видимости, они потеряли сознание в полете.
Украинский десант попытался высадиться в районе Запорожской АЭС
Рогов сообщил о попытке украинского десанта высадиться в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины предприняли в субботу утром попытку высадки десанта в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на очевидцев, что «боевики Зеленского» пытались высадить десант в Энергодаре.
Ранее в субботу Рогов сообщил, что сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.
Китайцы пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
Читатели сайта Guancha пришли в восторг от анекдота Путина про немцев
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Читатели китайского портала Guancha живо обсуждают речь президента России Владимира на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», в ходе которой российский лидер рассказал анекдот о западных санкциях.
Путин, выступая на «Валдае», рассказал анекдот, который, по его словам, услышал от приятеля из Германии. «Сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребенок спрашивает: «А мы здесь при чем?» – «А мы ввели санкции против русских». – «Зачем?» – «Чтобы им было плохо». – «А мы что, русские?» – приводит слова президента РИА «Новости».
Пользователи китайского интернет-портала Guancha отметили, что западные санкции нанесли большой вред мировой экономике, что сильно расходится с заявлениями стран ЕС о желании преодолеть продовольственный кризис.
Так, комментатор с никнеймом «Охотник в походе» считает, что искусство речи Путина в том, что вместе с сардоническим юмором она раскрывает суть вопроса. «А тот парень в футболке продает свои страдания из бункера через интернет и пытается диктовать миру, что делать», – отметил он.
Фэншуй получается, считает Рэп. Он напомнил, что советские анекдоты любил рассказывать американский президент Рональд Рейган.
«Немцы могут на этот раз замерзнуть дома, не заезжая в Сталинград», – сыронизировал «Ходи и пой 1978».
«Я тоже хочу рассказать анекдот! Отец говорит: «Мы должны следовать за Соединенными Штатами и помочь им жить лучше!» Его дрожащий сын спросил в ответ: «А почему Соединенные Штаты продают нам природный газ по высокой цене, разве мы враги Соединенных Штатов?» – поделился комментатор с никнеймом «Боевые кролики».
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Кирилл Яшин заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» свело в единую картину все предложения и инициативы, озвученные президентом с начала его пути по выстраиванию многополярного мира. По его словам, президентская речь стала манифестом для всего мира.
Историк: В вопросе перевода часовых стрелок Киев стремился досадить Москве
Историк Корнилов: В вопросе перевода времени Украина игнорировала здравый смысл
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Власти Украины всегда были готовы действовать вопреки здравому смыслу и экономическим расчетам в вопросе перехода на зимнее время. Им было важно лишь одно – не жить в одном часовом поясе с Москвой. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что на новых российских территориях, в отличие от Украины, не будут переходить на зимнее время.
«Москва и Донецк находятся на одном и том же меридиане. Но я вспоминаю, как на заре независимости Украины, в начале 1990-х, началась кампания по переводу стрелок «ближе к Европе», – рассказывает обозреватель МИА «Россия сегодня», директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.
«Это делалось наперекор не только здравому смыслу, но и всем экономическим расчетам. Основной лозунг был таким: «Почему это степь донецкая, а время московское?» Мол, неправильно жить в Донбассе по российскому времени», – продолжил он.
До сих пор данный вопрос используется Киевом именно для того, чтобы продемонстрировать свою независимость, сетует эксперт. «Когда Москва перестала переводить часы, то каждые полгода возникала ситуация, что ее летнее время совпадало с киевским. Тогда в Верховную раду внесли законопроект с требованием переводить стрелки часов на Украине и на лето, только чтобы не жить в одном часовом поясе с «москалями», – вспоминает собеседник.
«Впрочем, сейчас основное негодование у Киева вызывает тот факт, что теперь Запорожье – часть России, но и вопрос времени остается. Правда, он отходит на второй план», – заключил Корнилов.
Власти Украины использовали перевод часов на летнее и зимнее время как политический инструмент, навязывая его русскоязычным восточным регионам. Об этом заявил ТАСС в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов пояснил, что перевод часов создавал неудобства для населения Восточной Украины.
«Нам было навязано время, нехарактерное для нашей долготы. Астрономическое и природное время у нас соответствует московскому часовому поясу, но нам навязали время, которое на час и на два отличалось от московского», – подчеркнул он. По его словам, можно было найти компромиссное решение и ввести два часовых пояса, но власти на это не пошли.
Ранее в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе больше не будет перевода часов на зимнее время. По московскому времени с 2014 года живут также жители Крыма, ДНР и ЛНР.
Глава Энергодара Александр Волга напомнил, что город и весь регион как часть России теперь живут по московскому времени. «Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», – сказал в видеообращении по этому поводу глава Энергодара Александр Волга.
Напомним, на территории России перевод часов был отменен в 2014 году. На Украине перевод часов с летнего на зимнее время и наоборот остался до сих пор, поэтому в ночь на ближайшее воскресенье в республике переводят стрелки на час назад.
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Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о начале Третьей мировой
Spiegel: Экономист Рубини заявил о фактическом начале Третьей мировой войны
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Американский экономит Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, заявил в интервью немецким СМИ, что Третья мировая война уже фактически началась. По его словам, ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине.
Советники по национальной безопасности обеспокоены тем, что НАТО вмешивается в конфликт на Украине, а между Ираном и Израилем наблюдаются острые разногласия, отметил Рубини в интервью Spiegel.
«И вот утром я читаю, что администрация Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань», – добавил он.
«Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», – констатировал американский экономист.
Рубини добавил, что, когда он рос в Италии в 1970-х годах, ему не приходилось беспокоиться о войне между великими державами или ядерной зиме, он никогда не слышал словосочетаний «изменение климата» и «глобальная пандемия». «А теперь мне приходится беспокоиться обо всех этих вещах, как и всем остальным» – приводит его слова РИА «Новости».
Говоря об экономической ситуации в мире, он отметил, что еврозона уже находится в рецессии, а дела в Великобритании, по его оценке, идут еще хуже. Он добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
Рубини также поделился мнением, когда китайский юань сможет заменить доллар. Это займет время, но китайцы умеют мыслить в долгосрочной перспективе, отметил он.
Ранее политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский также заявил, что Третья мировая война уже идет, и ее промежуточная задача – ликвидация России.
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Медведев: Россия может выставить Польше счет за период социализма
Медведев: Россия может выставить счет Польше за все, что СССР передал в период социализма
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил выставить Польше счет на сотни миллиардов долларов за все, что СССР передал ей в период социализма.
Как написал Медведев в своем Telegram-канале, на польских «дегенератов из МИДа», которые требуют от России компенсировать военные потери, можно реагировать двумя способами. По мнению зампредседателя Совбеза России, можно либо выставить Польше счет за все, что СССР передал Варшаве в период социализма, либо сказать, чтобы они подтерлись своим счетом.
«Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», – написал Медведев.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Россия должна вернуть Польше.
МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой по делу о вымогательстве
Следователь МВД отменил постановление о привлечении Ксении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, сообщили в правоохранительных органах.
По словам источника, следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой, сейчас она имеет статус свидетеля, передает ТАСС.
Ранее стало известно об отъезде Собчак из России через Белоруссию в Литву. Между тем сообщалось, что следователи могут начать доследственную проверку в отношении Собчак, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу об имеющемся у нее израильском паспорте. РБК сообщил, что Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу.
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.
Глава ведомства в ходе встречи с президентом заявил, что 82 тыс. мобилизованных отправились в зону проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Шойгу пояснил, что установленное задание о мобилизации 300 тыс. военнослужащих выполнено полностью, других мобилизационных заданий не планируется.
Сейчас на полигонах совершенствуют подготовку 218 тыс. мобилизованных. Средний возраст мобилизованных составил 35 лет, добавил министр. Добровольцами же в ходе мобилизации отправились 13 тыс. человек.
В рамках частичной мобилизации было призвано более 27 тыс. предпринимателей, 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти.
Президент поблагодарил всех, кто организовал мобилизацию.
Названа цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
Развожаев назвал цель атаки дронов ВСУ на Севастопольскую бухту
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу предприняли самую масштабную с начала специальной военной операции атаку в Севастополе, они пытались поразить военные объекты Черноморского флота, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, передает ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что произошедшее в Севастопольской бухте стало самой массированной за всю историю спецоперации атакой дронов и дистанционных управляемых надводных аппаратов.
«Что касается выкладывания видеосвидетельств. <…> По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонабоюдения будут закрыты», – добавил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на протяжении нескольких часов утром субботы российские системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников, все аппараты были сбиты.
Минобороны раскрыло детали террористической атаки против кораблей ЧФ в Севастополе
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В субботу в 4.20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь, сообщили в Минобороны России.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены, сообщили в военном ведомстве.
Сообщается, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.
Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная, отметили в МО РФ.
В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли Черноморского флота, задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов, сообщает Минобороны.
По его данным, представители данного подразделения ВМС Британии принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».
Корабли Черноморского флота утром в субботу утром отбили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота. Массированная атака дронов длились несколько часов. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
Очевидцев призывают не публиковать в Сети видеозаписи работы российской ПВО, защищающей город. Проверкой таких публикаций будут заниматься спецслужбы.
Байден потерялся на сцене после выступления
Американский президент Джозеф Байден после выступления в Сиракузе не смог найти собственное место на сцене, другим присутствующим пришлось ему помогать.
Байден завершил речь и некоторое время стоял в растерянности, пытаясь понять, куда идти. Он не смог сам спуститься со сцены и сесть на стул, и окружающие помогли ему найти место, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию NBC News.
Видео трансляции доступно на соответствующем YouTube-канале, неловкий момент запечатлен на 39.10.
В ходе мероприятия глава американского государства комментировал предложение Micron Technology Inc о строительстве полупроводникового производства на 100 млрд долларов в Клэе.
Летом Байден упал во время велопрогулки с велосипеда.
В середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.
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Сотрудникам Запорожской АЭС поступили угрозы из Киева
Власти Запорожской области сообщили о поступающих от Киева угрозах сотрудникам ЗАЭС
Сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим, стремясь усложнить работу Запорожской АЭС, распространяет угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой, передает РИА «Новости» слова Рогова.
Он добавил, что из Киева поступают сообщения о том, что как только Украина возьмет под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям. Рогов подчеркнул, что все сотрудники ЗАЭС находятся сейчас под надежной защитой России.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС остается нестабильной.
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