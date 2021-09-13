В крови отравившихся арбузом в Москве бабушки и внучки нашли следы яда

В крови умерших после отравления арбузом 61-летней женщины и ее 15-летней внучки были найдены следы ядовитого вещества – этиленгликоля, попадание в организм которого может привести к смерти, сообщил источник.

Этиленгликоль используют как компонент для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, кремов для обуви и антифризов. Попадание его в организм человека может привести к летальному исходу, передает «Пятый канал».

10 сентября после отравления арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.

После этого ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления. Позднее число пострадавших выросло до 11. Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал.