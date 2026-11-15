Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
FT: Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада бума на ИИ
FT: Индустриальные компании потеряли 4,2 трлн долларов из-за спада бума ИИ
С июня производители оборудования и строители центров обработки данных по всему миру лишились 4,2 трлн долларов капитализации на фоне снижения интереса инвесторов к индустрии искусственного интеллекта.
Существеннее всего в результате распродажи акций пострадали предприятия, связанные со строительством дата-центров, пишет Financial Times.
Потери уничтожили почти половину из 9,4 трлн долларов, заработанных этими же фирмами за предыдущие 12 месяцев. Инвесторы активно вкладывали средства в производителей различного оборудования: от адаптированных газовых генераторов и оптоволокна до систем охлаждения серверов.
Капитализация ведущего поставщика генераторов для дата-центров Caterpillar упала на 214 млрд долларов, или на 44%, по сравнению с историческим максимумом в конце июня.
Ядерная энергетическая компания Oklo рухнула на 49%. Производитель систем вентиляции Comfort Systems и создатель оптоволокна Corning потеряли около половины своей стоимости.
Венчурный инвестор и научный сотрудник Массачусетского технологического института Пол Кедроски назвал ошибкой отношение к традиционным промышленным фирмам как к технологическим стартапам. «В дискуссиях с хедж-фондами и семейными офисами идея о том, что теперь все является акциями роста, стала бесконечной, что, конечно, смешно», – заявил Кедроски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский фондовый рынок начал восстанавливаться после массового падения стоимости акций разработчиков ИИ.
Неделей ранее рынки США отреагировали резким падением котировок техкомпаний на фоне победы Демократической партии на выборах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодно разорение ИИ-корпораций.