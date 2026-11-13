В Госдуму внесен законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей

Правительство внесло в Госдуму проект о регулировании беспилотных автомобилей

Tекст: Алексей Дегтярёв

К беспилотным планируется относить машины с третьим, четвертым или пятым уровнем автоматизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

Документ определяет условия их допуска к участию в дорожном движении, обязанности изготовителей, владельцев, водителей и операторов дистанционной поддержки, правила страхования.

«Проект разработан в целях регулирования эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на дорогах общего пользования», – говорится в пояснительной записке.

Новой нормой также предлагается определить ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями. Нести ответственность будет лицо, осуществлявшее контроль за движением в момент причинения вреда. Однако если водитель не установлен или его не было, то ответственность понесет владелец транспортного средства.

В документе отмечается, что сейчас беспилотники тестируются в рамках экспериментальных правовых режимов с 2018 года. Новый закон позволит легализовать их движение на всех дорогах и трамвайных путях России после окончания сроков действия этих режимов. Уточняется, что к 2050 году доля беспилотных автомобилей на дорогах может достичь 50%.

Для машин с четвертым и пятым уровнем автоматизации водитель может не находиться в салоне, а за движением будет следить оператор дистанционной поддержки. Беспилотные автомобили должны быть оснащены устройством регистрации данных, аппаратурой ГЛОНАСС и средствами защиты от постороннего вмешательства. Кроме того, предлагается разрешить использовать такие машины для перевозок пассажиров и грузов, в том числе в такси и на регулярных маршрутах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова назвала принятие закона условием массового запуска беспилотных такси в России.

В августе министр транспорта Андрей Никитин сообщил о введении в 35 российских субъектах экспериментальных требований к работе беспилотных курьеров.

Весной в Минтрансе заявили об одобрении правительством концепции развития рынка беспилотных грузоперевозок.