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«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Niva Bronto
«АвтоВАЗ» приступил к производству обновленной Niva Bronto с мотором 1,8 литра
Автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству обновленной версии внедорожника Niva Bronto, который оснастили новым двигателем.
Предприятие начало сборку автомобиля с мотором объемом 1,8 литра, передает РИА «Новости».
«АвтоВАЗ» начал производство обновленной Niva Bronto – самой внедорожной модели Lada», – сообщили в пресс-службе концерна.
Уточняется, что машина получила все модификации, которыми оснащена обновленная Niva Legend, выпуск которой стартовал в августе. Двигатель обладает мощностью 90 лошадиных сил. Внедорожник приобрел усиленные элементы трансмиссии, оцинкованные детали кузова, подушку безопасности водителя и более эффективные тормоза.
Кроме того, Bronto получила собственные доработки: бампер, решетку радиатора, обвес арок и порогов в оригинальном дизайне, а также усиленную защиту силового агрегата и раздаточной коробки. Цены и комплектации будут объявлены на старте продаж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее гибридный кроссовер Lada Azimut получил тяговую батарею отечественной сборки.
Также глава Ростеха назвал кроссовер исторической моделью для России.
Президент Владимир Путин поздравил «АвтоВАЗ» с началом серийного производства Lada Azimut.