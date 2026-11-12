Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Медведев провел пленарное заседание форума местных отделений партии «Единая Россия»
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев открыл в Москве пленарное заседание форума местных отделений, отметив их важнейшую роль в реализации Народной программы и постоянном диалоге с гражданами.
В 2026 году «Единая Россия» объявила Год местных отделений, итоги работы которых были представлены на форуме в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Они выступают важнейшим каналом связи между гражданами страны, между членами партии, ее региональными структурами, федеральными органами управления. Важно, чтобы ваша деятельность, работа, как принято говорить «на земле», шла системно и приводила к успехам. И в этом смысле партийная ткань, которая создается местными отделениями, является исключительно прочной», – заявил Медведев.
Политик поддержал ряд инициатив, включая создание Федерального совета местных отделений для решения вопросов на высшем уровне, расширение партийного чат-бота в мессенджере MAX и запуск помощника с искусственным интеллектом на базе приложения «ВПШ+». Кроме того, он предложил сохранить формат отчетно-программных форумов «Есть результат!».
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность новой Народной программы как прикладного инструмента для развития регионов и муниципалитетов. Отдельное внимание он уделил наставничеству для участников спецоперации на Украине, ставших депутатами, а также поблагодарил актив за участие в гуманитарных миссиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости подготовки специалистов для перспективных отраслей.
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